Un supporto Cyberpunk per cuffie e controller è in offerta per la Festa delle Offerte Prime

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Il prodotto è indicato da Amazon come Scelta Amazon e misura 16 x 20 x 27,5 cm. È pensato per organizzare una postazione gaming utilizzando un solo accessorio per cuffie e controller.