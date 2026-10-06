0

Un supporto Cyberpunk per cuffie e controller è in offerta per la Festa delle Offerte Prime

Il supporto da scrivania di Grupo Erik per cuffie e controller PS5, PS4 e Xbox scende a 24,99 € su Amazon, contro un prezzo mediano di 34,95 €.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   06/10/2026
Cyberpunk

Tra le offerte della Festa delle Offerte Prime troviamo anche il porta cuffie e porta controller Cyberpunk di Grupo Erik a 24,99 €, rispetto a un prezzo mediano di 34,95 €. Il risparmio è di 9,96 €, pari al 28%. Amazon indica 34,95 € anche come prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.

Il prodotto è indicato da Amazon come Scelta Amazon e misura 16 x 20 x 27,5 cm. È pensato per organizzare una postazione gaming utilizzando un solo accessorio per cuffie e controller.

Cuffie e controller nello stesso supporto

Il supporto di Grupo Erik permette di sistemare sulla scrivania un paio di cuffie e un controller, evitando di lasciarli appoggiati direttamente sul piano quando non vengono utilizzati. La struttura è compatibile con controller PS5, PS4 e Xbox, quindi può essere utilizzata con diverse configurazioni da gioco.

L'estetica richiama Cyberpunk e rende il supporto anche un elemento decorativo per la postazione. Le dimensioni relativamente compatte permettono inoltre di inserirlo accanto a monitor, console o altri accessori senza occupare una porzione eccessiva della scrivania.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un supporto Cyberpunk per cuffie e controller è in offerta per la Festa delle Offerte Prime