Un supporto Cyberpunk per cuffie e controller è in offerta per la Festa delle Offerte Prime

Tra le offerte della Festa delle Offerte Prime troviamo anche il porta cuffie e porta controller Cyberpunk di Grupo Erik a 24,99 €, rispetto a un prezzo mediano di 34,95 €. Il risparmio è di 9,96 €, pari al 28%. Amazon indica 34,95 € anche come prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.
Il prodotto è indicato da Amazon come Scelta Amazon e misura 16 x 20 x 27,5 cm. È pensato per organizzare una postazione gaming utilizzando un solo accessorio per cuffie e controller.
Cuffie e controller nello stesso supporto
Il supporto di Grupo Erik permette di sistemare sulla scrivania un paio di cuffie e un controller, evitando di lasciarli appoggiati direttamente sul piano quando non vengono utilizzati. La struttura è compatibile con controller PS5, PS4 e Xbox, quindi può essere utilizzata con diverse configurazioni da gioco.
L'estetica richiama Cyberpunk e rende il supporto anche un elemento decorativo per la postazione. Le dimensioni relativamente compatte permettono inoltre di inserirlo accanto a monitor, console o altri accessori senza occupare una porzione eccessiva della scrivania.