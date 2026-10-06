Magic: The Gathering Marvel’s Spider-Man in italiano è in offerta per la Festa delle Offerte Prime

La promozione riguarda la versione italiana del prodotto ed è disponibile durante la Festa delle Offerte Prime del 6 e 7 ottobre.

Durante la Festa delle Offerte Prime, la confezione di buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man in versione italiana è disponibile a 126,30 €, rispetto a un prezzo mediano di 133,18 €. Il risparmio è di 6,88 € , pari al 5%. Amazon indica inoltre 133,18 € come prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, quindi l'offerta attuale scende sotto quel riferimento. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto.

Spider-Man incontra Magic: The Gathering

Il set porta l'universo di Marvel's Spider-Man all'interno di Magic: The Gathering, con carte dedicate ai personaggi, ai luoghi e agli elementi più riconoscibili legati all'Uomo Ragno. La confezione è pensata per chi vuole aprire più buste dello stesso set, sia per ampliare la propria collezione sia per cercare nuove carte da utilizzare nei propri mazzi.

Essendo la versione italiana, le carte presenti nelle buste utilizzano la localizzazione destinata al nostro mercato. È una soluzione adatta soprattutto a chi segue già Magic: The Gathering e vuole concentrarsi sul set dedicato a Spider-Man senza acquistare le buste singolarmente.