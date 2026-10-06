0

Balatro Special Edition per PS5 scende a 29,90 € per la Festa delle Offerte Prime

La versione fisica per PlayStation 5 del celebre roguelike basato sul poker passa da 36,90 € a 29,90 € su Amazon, con uno sconto del 19%.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   06/10/2026
Balatro Special Edition PS5
Balatro
Balatro
Articoli News Video Immagini

Per la Festa delle Offerte Prime, Balatro Special Edition per PS5 è disponibile a 29,90 €, rispetto al prezzo consigliato di 36,90 €. Il risparmio è di 7 €, pari al 19%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.

La promozione riguarda l'edizione per PlayStation 5, classificata PEGI 18 e indicata da Amazon come Scelta Amazon.

Poker, roguelike e combinazioni sempre diverse

Balatro parte dalle regole e dalle combinazioni del poker per costruire un roguelike basato sulla creazione del proprio mazzo. L'obiettivo è ottenere punteggi sempre più alti scegliendo quali carte giocare e sfruttando modificatori capaci di cambiare il valore delle diverse mani.

Una parte importante della strategia ruota attorno ai Joker e alle loro combinazioni, che permettono di modificare profondamente una partita e indirizzare ogni run verso costruzioni differenti. Il risultato è un gioco immediato nelle regole di base, ma con numerose possibilità quando si iniziano a combinare effetti e bonus.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Balatro Special Edition per PS5 scende a 29,90 € per la Festa delle Offerte Prime