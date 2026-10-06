Balatro Special Edition per PS5 scende a 29,90 € per la Festa delle Offerte Prime

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Poker, roguelike e combinazioni sempre diverse

Balatro parte dalle regole e dalle combinazioni del poker per costruire un roguelike basato sulla creazione del proprio mazzo. L'obiettivo è ottenere punteggi sempre più alti scegliendo quali carte giocare e sfruttando modificatori capaci di cambiare il valore delle diverse mani.

Una parte importante della strategia ruota attorno ai Joker e alle loro combinazioni, che permettono di modificare profondamente una partita e indirizzare ogni run verso costruzioni differenti. Il risultato è un gioco immediato nelle regole di base, ma con numerose possibilità quando si iniziano a combinare effetti e bonus.