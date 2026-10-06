Soundcore Q30 con 40 ore di autonomia sono in offerta per la Festa delle Offerte Prime

Per la Festa delle Offerte Prime, le Soundcore Q30 di Anker sono disponibili a 50,99 €, rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €. Il risparmio è di 29 €, pari al 36%. Amazon indica 53,99 € come prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, dunque l'offerta attuale scende di ulteriori 3 €. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto.
Le cuffie sono indicate da Amazon come Scelta Amazon e il modello in offerta è quello nella colorazione blu. La pagina segnala inoltre oltre 50 unità acquistate nell'ultimo mese.
40 ore di autonomia e connessione multipoint
Le Soundcore Q30 sono cuffie wireless circumaurali pensate anche per sessioni di ascolto prolungate, grazie a una autonomia dichiarata fino a 40 ore e a una vestibilità studiata per risultare comoda. Supportano inoltre l'audio Hi-Res e offrono diverse modalità di utilizzo.
Tramite l'app Soundcore è possibile intervenire sull'equalizzazione e personalizzare la resa audio in base alle proprie preferenze. La connessione multipoint permette invece di mantenere le cuffie collegate a più dispositivi compatibili, rendendo più semplice passare, ad esempio, dal computer allo smartphone.