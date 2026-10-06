Samsung Crystal UHD 43" scende a 257,21 € per la Festa delle Offerte Prime

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La promozione riguarda il modello da 43 pollici della gamma 2025, proposto durante la Festa delle Offerte Prime del 6 e 7 ottobre. Amazon segnala inoltre oltre 200 unità acquistate nell'ultimo mese.