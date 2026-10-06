The Rogue Prince of Persia Immortal Edition per PS5 è in offerta per la Festa delle Offerte Prime

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La promozione riguarda l'edizione PlayStation 5 classificata PEGI 12 ed è disponibile durante la Festa delle Offerte Prime del 6 e 7 ottobre.