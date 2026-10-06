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The Rogue Prince of Persia Immortal Edition per PS5 è in offerta per la Festa delle Offerte Prime

L'edizione fisica per PS5 del roguelite di Ubisoft scende a 34,88 €, contro un prezzo consigliato di 49,99 €.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   06/10/2026
The Rogue Prince of Persia Immortal Edition
The Rogue Prince of Persia
The Rogue Prince of Persia
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Durante la Festa delle Offerte Prime, The Rogue Prince of Persia: Immortal Edition per PS5 è disponibile a 34,88 €, rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €. Il risparmio è di 15,11 €, pari al 30%. Amazon indica inoltre 40,99 € come prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, quindi l'offerta attuale è inferiore di altri 6,11 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.

La promozione riguarda l'edizione PlayStation 5 classificata PEGI 12 ed è disponibile durante la Festa delle Offerte Prime del 6 e 7 ottobre.

Un Prince of Persia in chiave roguelite

The Rogue Prince of Persia reinterpreta la serie con una struttura roguelite a scorrimento laterale, costruita attorno a corse ripetute, combattimenti rapidi e movimento acrobatico. Il protagonista può correre sui muri, concatenare salti e sfruttare l'ambiente per mantenere un ritmo molto più dinamico rispetto ai capitoli classici della saga.

Ogni partita permette di sperimentare combinazioni differenti di armi, medaglioni e potenziamenti, mentre il percorso cambia tra una run e l'altra. L'Immortal Edition è pensata per chi vuole recuperare il gioco in formato fisico su PS5, con una proposta che mescola piattaforme, combattimento e progressione tipica dei roguelite.

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