Disponibile l'Anniversary Update per The Rogue Prince of Persia, che rende la progressione più fluida e introduce il ghiaccio

L'editore Ubisoft e il team di sviluppo Evil Empire hanno pubblicato l'Anniversary Update per The Rogue Prince of Persia , una grossa patch che introduce diverse novità strutturali, tra cui l'elemento ghiaccio, vari strumenti inediti, sfide aggiuntive e un ribilanciamento generale della difficoltà e degli scontri con i boss, per garantire una progressione più fluida .

Tante novità

Una parte significativa dell'aggiornamento è stata dedicata al ritmo di gioco e all'accessibilità. Gli sviluppatori hanno calibrato la difficoltà per ridurre la frustrazione nelle prime fasi, pur mantenendo un margine di sfida elevato per i giocatori più esperti. A livello di level design, le aree di Zagros e dell'Acquedotto sono state ridimensionate per limitare l'affaticamento durante le ripetizioni.

Il team è inoltre intervenuto su alcune criticità legate ai movimenti. Avendo notato che molti giocatori riuscivano ad aggirare facilmente le meccaniche del boss Generale Berude abusando dello Scatto Aereo (una lacuna di design che gli stessi sviluppatori hanno in parte ammesso), sono state aggiunte sezioni obbligatorie di corsa sui muri a fini pedagogici, ossia per consentire ai giocatori di imparare meglio questa tecnica. Ora, inoltre, l'azione di correre sulle pareti riempie attivamente la barra Vayu del personaggio.

Sul fronte del combattimento, l'aggiornamento introduce l'elemento ghiaccio. La nuova meccanica permette di congelare i nemici e farli a pezzi colpendoli.

L'update porta con sé anche un riordino dell'equipaggiamento e della progressione. È stata implementata una nuova schermata per le statistiche, accessibile nell'Oasi e alla fine di ogni tentativo, per monitorare le proprie prestazioni. Le armi possono ora presentare fino a quattro slot per i modificatori (classificati dal Bronzo al Diamante), che i giocatori possono riassegnare presso il negozio di Astara.

Per bilanciare l'economia dei danni, le build basate sui colpi critici sono state depotenziate, sebbene siano stati introdotti nuovi medaglioni specifici per compensare. Infine, il pacchetto include le nuove arene di combattimento denominate "Forziere Sospetto", una rielaborazione del boss finale Nogai, un aggiustamento della densità dei nemici base e varie migliorie alla fruibilità generale.

Prima di lasciarvi, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Rogue Prince of Persia, ricordandovi anche che è disponibile su PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC.