I personaggi di Final Fantasy 7 Revelation indossano nuovi costumi nella demo del TGS

Le immagini di Final Fantasy VII Revelation pubblicate in occasione del Tokyo Game Show mostrano nuovi costumi per i personaggi, e si tratta di outfit caratterizzati da un design davvero interessante.
Gli scatti, tratti da una demo disponibile nell'ambito della fiera giapponese, presentano lo scenario del Whirlwind Maze, dove Cloud e i suoi compagni di viaggio si trovano ad affrontare un violento scontro con il potente boss Jenova DEATH.
In queste sequenze Cid si unisce al gruppo, portando il numero complessivo dei membri della squadra a otto, mentre a livello di gameplay si alternano combattimenti e fasi esplorative piuttosto elaborate, in cui bisogna superare pareti rocciose, precipizi e altri ostacoli.
Fra i protagonisti della demo c'è Vincent, che può alternare due diversi stili di lotta: nella forma umana può utilizzare principalmente le armi da fuoco, ma una volta trasformatosi in mostro l'azione diventa decisamente più viscerale e ravvicinata.
Le novità del sistema FITS
Come vi abbiamo raccontato quando abbiamo provato Final Fantasy VII Revelation, il capitolo conclusivo del remake targato Square Enix introduce il nuovo sistema FITS, che sta per Function-Integrated Tactical Suitwear e consente di scegliere fra quattro specializzazioni: Warrior, Knight, Black Mage e Summoner.
Con il FITS Summoner equipaggiato, Cloud può evocare Ifrit, Shiva, Titan e altre potenti creature direttamente durante gli scontri. Una volta attiva un'evocazione è inoltre possibile utilizzare Pledge Roar, un devastante attacco che consuma gli HP di Cloud e rappresenta un elemento di rischio nella gestione della nuova abilità.