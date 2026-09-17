I personaggi di Final Fantasy 7 Revelation indossano nuovi costumi nella demo del TGS

Il director di Final Fantasy 7 Revelation spiega in che modo The Witcher 3 e Horizon lo hanno ispirato

In queste sequenze Cid si unisce al gruppo, portando il numero complessivo dei membri della squadra a otto, mentre a livello di gameplay si alternano combattimenti e fasi esplorative piuttosto elaborate , in cui bisogna superare pareti rocciose, precipizi e altri ostacoli.

Le novità del sistema FITS

Come vi abbiamo raccontato quando abbiamo provato Final Fantasy VII Revelation, il capitolo conclusivo del remake targato Square Enix introduce il nuovo sistema FITS, che sta per Function-Integrated Tactical Suitwear e consente di scegliere fra quattro specializzazioni: Warrior, Knight, Black Mage e Summoner.

Con il FITS Summoner equipaggiato, Cloud può evocare Ifrit, Shiva, Titan e altre potenti creature direttamente durante gli scontri. Una volta attiva un'evocazione è inoltre possibile utilizzare Pledge Roar, un devastante attacco che consuma gli HP di Cloud e rappresenta un elemento di rischio nella gestione della nuova abilità.