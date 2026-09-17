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Absolum arriva oggi su Nintendo Switch 2: disponibile anche l'edizione fisica

Il titolo d'azione sviluppato da Dotemu e Guard Crush Games fa il suo esordio sull'hardware di ultima generazione di Nintendo.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/09/2026
La copertina di Absolum
Absolum
Absolum
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L'editore e co-sviluppatore Dotemu, in collaborazione con Guard Crush Games e lo studio di animazione Supamonks, ha pubblicato oggi l'avventura fantasy Absolum su Nintendo Switch 2.

In concomitanza con il lancio sulla nuova piattaforma, Silver Lining Interactive ha reso disponibile un'edizione fisica del titolo. Questa versione, denominata "Absolum | Nintendo Switch 2 Edition", include una copia del gioco e la colonna sonora ufficiale. È attualmente acquistabile al prezzo di 49,99 euro tramite la piattaforma Silver Lining Direct e presso i rivenditori locali aderenti.

Sul fronte del gameplay, Absolum si inserisce nel filone dei picchiaduro a scorrimento di stampo classico, richiamando esplicitamente opere come Golden Axe e Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara. La struttura di gioco si basa su singole esplorazioni caratterizzate da percorsi ramificati, missioni secondarie e scontri con una vasta gamma di boss.

Un momento di gameplay di Absolum
Un momento di gameplay di Absolum

L'impianto ludico mescola il tipico combattimento corpo a corpo in stile arcade con l'uso di incantesimi, contrattacchi e abilità potenziabili per i vari combattenti disponibili.

L'edizione fisica di Absolum arriverà su Nintendo Switch 2 a settembre 2026 L'edizione fisica di Absolum arriverà su Nintendo Switch 2 a settembre 2026

Durante l'avventura, ambientata all'interno di livelli disegnati a mano e in un universo narrativo co-creato con Supamonks, i giocatori hanno la possibilità di sbloccare oggetti e potenziamenti permanenti, che rendono il gioco ampiamente rigiocabile.

Oltre alla neonata versione per Nintendo Switch 2, Absolum rimane disponibile in formato digitale su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X e S al prezzo di 24,99 euro.

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