Absolum arriva oggi su Nintendo Switch 2: disponibile anche l'edizione fisica

L'editore e co-sviluppatore Dotemu, in collaborazione con Guard Crush Games e lo studio di animazione Supamonks, ha pubblicato oggi l'avventura fantasy Absolum su Nintendo Switch 2.

In concomitanza con il lancio sulla nuova piattaforma, Silver Lining Interactive ha reso disponibile un'edizione fisica del titolo. Questa versione, denominata "Absolum | Nintendo Switch 2 Edition", include una copia del gioco e la colonna sonora ufficiale. È attualmente acquistabile al prezzo di 49,99 euro tramite la piattaforma Silver Lining Direct e presso i rivenditori locali aderenti.