Absolum arriverà anche su dispositivi mobile iOS e Android

Playdigious, Dotemu e gli sviluppatori Guard Crush Games e Supamonks hanno annunciato che il beat 'em up roguelite Absolum sarà presto disponibile anche su dispositivi mobile iOS e Android. Il lancio è previsto per il 5 novembre.
Le pagine dedicate sono già attive su Google Play Store e App Store, mentre l'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra le prime sequenze di gioco in versione mobile.
Stando ai primi dettagli, l'interfaccia è stata completamente ripensata per la versione mobile, con un layout esclusivo e controlli interamente touch, mentre chi preferisce un approccio più tradizionale potrà giocare anche con un controller, pienamente supportato. Su iOS e Android saranno disponibili gli achievement tramite Game Center e Google Play Games. La versione Android supporterà inoltre il modello "buy once, play anywhere": acquistando il gioco una sola volta, sarà possibile proseguire la partita sia su mobile sia su PC utilizzando lo stesso account Google Play Games.
Cos’è Absolum?
Già disponibile su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch e Xbox Series X|S, Absolum ci porta a Talamh, un mondo dark fantasy che fa da sfondo alla ribellione di quattro eroi contro il tirannico Sun King Azra, che ha soggiogato la magia e imposto il suo dominio attraverso l'Ordine Cremisi.
Il gameplay mescola combattimenti a scorrimento laterale ed elementi roguelite: ogni run è diversa grazie a livelli generati proceduralmente, missioni secondarie, percorsi ramificati, Rituali che modificano le abilità e Ispirazioni ottenibili dopo i boss. I giocatori possono impersonare uno dei quattro protagonisti, ciascuno dotato di poteri e stili di combattimento unici. Oltre alla modalità in solitaria, è possibile affrontare l'avventura con un amico grazie alla co-op locale e online per due giocatori. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione di Absolum.