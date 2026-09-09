Absolum arriverà anche su dispositivi mobile iOS e Android

Playdigious, Dotemu e gli sviluppatori Guard Crush Games e Supamonks hanno annunciato che il beat 'em up roguelite Absolum sarà presto disponibile anche su dispositivi mobile iOS e Android. Il lancio è previsto per il 5 novembre.

Le pagine dedicate sono già attive su Google Play Store e App Store, mentre l'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra le prime sequenze di gioco in versione mobile.

Stando ai primi dettagli, l'interfaccia è stata completamente ripensata per la versione mobile, con un layout esclusivo e controlli interamente touch, mentre chi preferisce un approccio più tradizionale potrà giocare anche con un controller, pienamente supportato. Su iOS e Android saranno disponibili gli achievement tramite Game Center e Google Play Games. La versione Android supporterà inoltre il modello "buy once, play anywhere": acquistando il gioco una sola volta, sarà possibile proseguire la partita sia su mobile sia su PC utilizzando lo stesso account Google Play Games.