Preordina Planet of Lana 2 - Kindred Spirit Edition per PS5, l'edizione con diversi contenuti esclusivi

Su Amazon è possibile preordinare Planet of Lana 2 - Kindred Spirit Edition per PS5 a 39,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 29 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Uno splendido mondo dipinto a mano

La Kindred Spirits Edition include il gioco completo Planet of Lana II: Children of the Leaf, il Supporter Pack, un Artbook, 3 cartoline e un pacchetto di adesivo. Si tratta di un'avventura puzzle-platform ambientata nel pianeta di Lana e del suo compagno Mui, in cui tutto cambia a causa della tecnologia e delle diverse tribù, tra conflitti e sete di potere. Natura e tecnologia convivono in uno splendido mondo dipinto a mano, con puzzle ambientali e spunti di riflessione particolarmente importanti (identità, natura, perdita e crescita).

Planet of Lana 2 - Kindred Spirit Edition per PS5

Nel complesso, si tratta di un gioco con un'evoluzione riuscita rispetto al primo capitolo, con i poteri di Mui che sono estremamente soddisfacenti. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.