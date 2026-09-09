Il PlayStation Store ha dato il via ai saldi del Tokyo Game Show: migliaia di offerte per PS4 e PS5

Manca ancora una settimana all'inizio dell'evento, ma sul PlayStation Store sono già partiti i saldi del Tokyo Game Show 2026, con migliaia di offerte dedicate a giochi, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5.
Tra le promozioni più interessanti troviamo Resident Evil Requiem, ora al suo prezzo minimo storico: è acquistabile a 49,59 euro con uno sconto del 38%. Prezzo più basso di sempre anche per Dragon Ball: Sparking! Zero, in offerta a 24,99 euro (-50%), e per Final Fantasy 7 Rebirth, proposto a 17,99 euro con un taglio del 70%.
Altre promozioni in evidenza
Oltre alle produzioni giapponesi, le nuove offerte includono anche titoli occidentali di rilievo: Forza Horizon 5 scende a 27,99 euro (-60%), mentre Cyberpunk 2077 è disponibile a 19,99 euro con la stessa percentuale di sconto. L'espansione Phantom Liberty può essere acquistata separatamente a 17,99 euro.
Tra le altre offerte figurano Diablo 4: Lord of Hatred a 29,99 euro (-25%), Pragmata a 47,99 euro (-20%), Monster Hunter Wilds a 29,99 euro (-25%), Call of Duty: Black Ops e Black Ops 2 a 19,99 euro ciascuno (-50%), e Dying Light: The Beast a 34,99 euro (-50%).
I saldi del Tokyo Game Show saranno attivi fino alle 00:59 italiane del 24 settembre, trovate il catalogo delle offerte al completo a questo indirizzo.