GTA 6, confermate 89 auto e altri veicoli presenti nel gioco

Non può darsi un GTA senza un ricco parco di veicoli guidabili e GTA 6 non sarà da meno rispetto ai capitoli precedenti. Il nuovo capitolo permetterà quindi di viaggiare per le strade e i lungomare di Vice City utilizzando un'ampia selezione di mezzi, molti dei quali già mostrati nei trailer e nei filmati di gameplay pubblicati finora, nonché nelle immagini. Stando a quanto analizzato dai fan, complessivamente sono quasi 300 i veicoli di ogni tipo individuabili tra tutti i materiali promozionali, assenti però di conferme, mentre incrociando trailer, siti web e comunicazioni ufficiali di Rockstar Games, sono state identificate 89 auto confermate. Tra queste figurano sia modelli destinati a tornare da GTA 5 e Grand Theft Auto Online, sia versioni moderne di alcune già apparse nei precedenti capitoli della serie.
Le automobili
L'elenco che pubblichiamo qui di seguito riguarda in particolare le automobili e, come detto, non è definitivo, ma per la conferma della loro quantità complessiva bisogna attendere le parole di RockStar Games.
Supercar
- Grotti Furia
- Pegassi 'Aventador'
- Pegassi Infernus Classic
- Pegassi Tempesta
- Pegassi Zorrusso
- Progen Emerus
- Truffade Thrax
Sports car
- Albany Manana
- Albany V-STR
- Annis Elegy Retro Custom
- Bravado Banshee
- Declasse Mamba GT
- Dinka Blista Compact
- Dinka Sugoi
- Emperor Vectre
- Enus Paragon R
- Grotti '95 Cheetah
- Grotti Carbonizzare
- Grotti Itali RSX
- Invetero Coquette
- Karin Futo
- Maibatsu Penumbra
- Obey 8F Drafter
- Ocelot Jugular
- Pfister Comet S2 Cabrio
- Pfister Growler
- Ubermacht Cypher
Muscle
- Albany Buccaneer Custom
- Bravado Buffalo
- Bravado Gauntlet Hellfire
- Declasse Impaler
- Declasse Tulip
- Declasse Vigero Convertible
- Imponte Phoenix
- Imponte Ruiner
- Schyster Deviant
- Sirius
- Vapid Chino
- Vapid Dominator
- Vapid Dominator ASP
- Vapid Dominator GT
- Vapid Ganado '70
Fuoristrada
- Annis Hellion
- Bravado Bison 900 Monster Truck
- Canis Kamacho
- Declasse Rancher
- Dinka Verus
- Karin Rebel
- Maibatsu Manchez
- Maibatsu Sanchez
- Mammoth Patriot
- Nagasaki Blazer
- Vapid Caracara 4×4
- Vapid Reclaimer
Van/Camion
- Bravado Bison
- Bravado Rumpo
- Brute Boxville
- Brute Stockade
- Declasse Bobcat XL
- Declasse Burrito
- HVY Biff
- Jobuilt Phantom
- Maibatsu Mule
- MTL Packer
- Vapid Benson
- Vapid Sadler
- Vpid Tow Truck
Berline/SUV
- Albany Cavalcade
- Albany Emperor
- Albany Primo
- Benefactor Dubsta
- Benefactor Schafter
- Bravado Dorado
- Buckingham Jubilee
- Declasse Granger
- Dundreary Landstalker
- Gallivanter Baller ST-D
- Karin Contender
- Karin Feroci
- Karin Vivanite
- Obey Tailgater
- Pfister Astron
- Schyster PMP
- Ubermacht Rebla GTS
- Vapid Aleutian
- Vapid Mantagne
- Vapid Riata Classic
- Vapid Stainer
- Vapid Stainer '55