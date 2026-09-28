GTA 6, confermate 89 auto e altri veicoli presenti nel gioco

Non può darsi un GTA senza un ricco parco di veicoli guidabili e GTA 6 non sarà da meno rispetto ai capitoli precedenti. Il nuovo capitolo permetterà quindi di viaggiare per le strade e i lungomare di Vice City utilizzando un'ampia selezione di mezzi, molti dei quali già mostrati nei trailer e nei filmati di gameplay pubblicati finora, nonché nelle immagini. Stando a quanto analizzato dai fan, complessivamente sono quasi 300 i veicoli di ogni tipo individuabili tra tutti i materiali promozionali, assenti però di conferme, mentre incrociando trailer, siti web e comunicazioni ufficiali di Rockstar Games, sono state identificate 89 auto confermate. Tra queste figurano sia modelli destinati a tornare da GTA 5 e Grand Theft Auto Online, sia versioni moderne di alcune già apparse nei precedenti capitoli della serie.