I gialli di Agatha Christie ma in un videogioco: The ABC Murders per PC costa pochissimo su Instant Gaming

Cellule grigie, indagini sul campo e indizi: il gameplay di Agatha Christie - The ABC Murders

Tratta dal famoso romanzo "La serie A.B.C.", l'avventura investigativa sviluppata da Artefacts Studio vi cala nei panni di Hercule Poirot, alle prese con un enigmatico assassino seriale che sfida il detective inviandogli lettere firmate con la sigla A.B.C. Il gameplay combina l'esplorazione di varie scene del crimine in visuale in terza persona con l'esame minuzioso degli indizi, l'interrogatorio dei testimoni e la risoluzione di rompicapo meccanici per sbloccare scomparti segreti.

La meccanica chiave delle cellule grigie vi impone di collegare logicamente le informazioni raccolte per formulare deduzioni corrette e far progredire l'inchiesta. Questa versione per PC e Mac, attivabile tramite codice Steam, si distingue per una gradevole grafica in cel-shading stile fumetto, il pieno supporto a mouse, tastiera e controller, e la presenza dei doppiaggi in inglese e francese accompagnati dai testi completamente tradotti in italiano.