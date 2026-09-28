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IVIPRO DAYS 2026 torna a Trieste dal 5 al 7 novembre

Il videogioco come strumento per raccontare territori, patrimonio culturale e società sarà al centro degli IVIPRO DAYS 2026, in programma a Trieste dal 5 al 7 novembre nell'ambito del Trieste Science+Fiction Festival.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   28/09/2026
Il banner degli IVI Pro Days 26

Gli IVIPRO DAYS 2026 si terranno a Trieste da giovedì 5 a sabato 7 novembre, nell'ambito del Trieste Science+Fiction Festival. L'appuntamento internazionale organizzato da IVIPRO torna a concentrarsi sul videogioco come strumento per raccontare il territorio e il patrimonio culturale, ampliando anche quest'anno il confronto con esperienze e realtà internazionali.

L'evento in presenza sarà preceduto da una serie di anteprime online, trasmesse sui canali di GameCvlt tra la metà e la fine di ottobre, che introdurranno alcuni degli argomenti destinati a essere approfonditi durante le tre giornate a Trieste.

Tra gli ospiti: Maciej Miąsik, pioniere dell'industria videoludica polacca e producer del primo The Witcher; la game designer ucraina Dariia Selishcheva e il game dev iraniano-americano Kas Ghobadi; Hans Böhme e Jack King-Spooner (autori rispettivamente di The Berlin Apartment e Judero); Piotr Gnyp di GOG; Andrea Basilio di Milestone, i team di Sedleo (1348 Ex Voto) e Studio Ortica (Loan Shark).

Le tre giornate di Trieste

La prima giornata sarà rivolta soprattutto ai professionisti del settore e avrà una forte componente internazionale, con particolare attenzione alla scena spagnola. Tra i temi affrontati ci sarà il rapporto tra videogiochi, territorio e comunità, analizzando il patrimonio locale non soltanto come elemento da rappresentare, ma anche come possibile punto di partenza per collaborazioni e progetti capaci di produrre ricadute sulle comunità.

La locandina degli IVI PRO DAYS 26
La locandina degli IVI PRO DAYS 26

Il programma guarderà inoltre al videogioco come strumento per affrontare questioni sociali e politiche contemporanee. Tra gli argomenti figurano il rapporto tra videogiochi, identità e politica in Brasile, le cosmovisioni afro-indigene, i conflitti contemporanei e un focus sui nuovi fascismi.

Gli IVIPRO Days 2025 tornano a Trieste: tre giorni di videogiochi, cultura e networking Gli IVIPRO Days 2025 tornano a Trieste: tre giorni di videogiochi, cultura e networking

Un altro tema sarà quello della memoria, affrontato da prospettive differenti: dalla storia di Berlino alla conservazione del patrimonio videoludico e cinematografico, passando per l'utilizzo dell'horror nel racconto dell'archeologia e per il passato come spazio di reinterpretazione. Il programma proporrà inoltre esperienze provenienti dalla Polonia e uno sguardo sulle sperimentazioni della scena indie italiana.

Non mancheranno gli aspetti legati all'industria. Licensing, games user research, anarcocapitalismo, sostenibilità e nuovi modelli per l'ecosistema videoludico italiano saranno al centro di diversi incontri, con la partecipazione anche di esponenti della politica e del settore bancario.

Durante la terza e ultima giornata verranno infine annunciati i vincitori del Premio Giovanni Pollicino, dedicato alle migliori tesi di laurea sul videogioco.

La partecipazione agli IVIPRO DAYS 2026 è gratuita, ma richiede la registrazione su Eventbrite e sarà possibile accedere fino a esaurimento dei posti disponibili.

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