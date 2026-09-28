Vivo X Fold 6: ecco la data di uscita del pieghevole in Italia

Il nuovo pieghevole Vivo X Fold 6 ha già fatto il suo debutto in Cina qualche mese fa. Sapevamo già che sarebbe arrivato anche in Europa, ma non era stata ancora svelata una data precisa, se non una generica disponibilità prevista per la fine del 2026. Adesso, sappiamo quella che sarà la data vera e propria di uscita. Vediamo di seguito tutti i dettagli e riepiloghiamo anche le principali caratteristiche del pieghevole.

Quando arriva in Italia

Secondo quanto riportato dal leaker Abhisek Yadav, il Vivo X Fold 6 dovrebbe debuttare ufficialmente giovedì 1° ottobre, quindi tra pochissimi giorni. A confermarlo è anche Vivo sul sito ufficiale, come potete vedere. In ogni caso, manca davvero poco, quindi vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Il pieghevole sarà disponibile in configurazioni da 12 GB di RAM con 256 GB o 512 GB di storage. Inoltre, sarà possibile scegliere tra le colorazioni Prism Black e Nebula Teal.

Vivo X Fold 6

Il dispositivo sarà alimentato dal chip Dimensity 9500, con prestazioni di picco dell'NPU aumentate del 111% rispetto alla generazione precedente. Troviamo inoltre un doppio display, di cui uno interno da 8,02 pollici e uno esterno da 6,51 pollici, entrambi LTPO con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Lo spessore è di 4,4 mm da aperto e 9,4 mm da chiuso.

Il comparto fotografico targato ZEISS vanta una fotocamera principale da 200 MP basata su sensore Samsung HPB, teleobiettivo ZEISS APO da 50 MP con struttura a periscopio 3x, ZEISS HyperZoom 100x e teleobiettivo macro fino a 20x, oltre a una fotocamera ultragrandangolare da 50 MP. La batteria, invece, ha una capacità di 7.000 mAh con ricarica cablata da 80 W e wireless da 40 W. A differenza del modello cinese, però, il pieghevole dovrebbe arrivare con la versione OriginOS 7 del sistema operativo, quindi non con OriginOS 6 Fold.