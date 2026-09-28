L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Essential di ottobre è vicinissimo

Settembre è ormai agli sgoccioli: questo non solo significa che l'estate è ufficialmente alle spalle, ma anche che manca davvero poco all'annuncio dei nuovi giochi mensili del PlayStation Plus Essential di ottobre, che gli utenti PS4 e PS5 potranno riscattare senza costi aggiuntivi.

Salvo sorprese, la nuova line‑up verrà svelata alle 17:30 italiane di mercoledì 30 settembre. Non si tratta di una data ufficiale, ma ormai è facile prevedere i piani di Sony: da anni la compagnia annuncia i titoli del servizio il mercoledì precedente al primo martedì del mese successivo. Le eccezioni esistono, ma sono piuttosto rare.