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L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Essential di ottobre è vicinissimo

L'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di ottobre è imminente: come da tradizione, Sony dovrebbe svelare la nuova line‑up questa settimana.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/09/2026
Logo del PlayStation Plus

Settembre è ormai agli sgoccioli: questo non solo significa che l'estate è ufficialmente alle spalle, ma anche che manca davvero poco all'annuncio dei nuovi giochi mensili del PlayStation Plus Essential di ottobre, che gli utenti PS4 e PS5 potranno riscattare senza costi aggiuntivi.

Salvo sorprese, la nuova line‑up verrà svelata alle 17:30 italiane di mercoledì 30 settembre. Non si tratta di una data ufficiale, ma ormai è facile prevedere i piani di Sony: da anni la compagnia annuncia i titoli del servizio il mercoledì precedente al primo martedì del mese successivo. Le eccezioni esistono, ma sono piuttosto rare.

Quando saranno disponibili i giochi del PlayStation Plus di ottobre

Allo stesso modo è semplice intuire quando i nuovi giochi verranno resi disponibili: saranno scaricabili la mattina di martedì 6 ottobre, dopo il consueto aggiornamento del PlayStation Store, che solitamente avviene intorno alle 10:00. Questo significa anche che restano solo pochi giorni per riscattare i titoli offerti a settembre.

La schermata del PlayStation Plus dalla dashboard di PS5
La schermata del PlayStation Plus dalla dashboard di PS5
Nuovi sconti per PS4 e PS5 nel PlayStation Store, questa volta sui "PlayStation Indies" Nuovi sconti per PS4 e PS5 nel PlayStation Store, questa volta sui PlayStation Indies

Come da tradizione, la line‑up dei giochi PlayStation Plus Essential di ottobre è ancora avvolta nel mistero. A meno di eventuali soffiate dell'ultimo minuto da parte di billbil‑kun o altre fonti affidabili, sarà necessario attendere l'annuncio di mercoledì per scoprire quali titoli Sony metterà a disposizione degli abbonati.

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