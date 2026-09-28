L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Essential di ottobre è vicinissimo

Settembre è ormai agli sgoccioli: questo non solo significa che l'estate è ufficialmente alle spalle, ma anche che manca davvero poco all'annuncio dei nuovi giochi mensili del PlayStation Plus Essential di ottobre, che gli utenti PS4 e PS5 potranno riscattare senza costi aggiuntivi.
Salvo sorprese, la nuova line‑up verrà svelata alle 17:30 italiane di mercoledì 30 settembre. Non si tratta di una data ufficiale, ma ormai è facile prevedere i piani di Sony: da anni la compagnia annuncia i titoli del servizio il mercoledì precedente al primo martedì del mese successivo. Le eccezioni esistono, ma sono piuttosto rare.
Quando saranno disponibili i giochi del PlayStation Plus di ottobre
Allo stesso modo è semplice intuire quando i nuovi giochi verranno resi disponibili: saranno scaricabili la mattina di martedì 6 ottobre, dopo il consueto aggiornamento del PlayStation Store, che solitamente avviene intorno alle 10:00. Questo significa anche che restano solo pochi giorni per riscattare i titoli offerti a settembre.
Come da tradizione, la line‑up dei giochi PlayStation Plus Essential di ottobre è ancora avvolta nel mistero. A meno di eventuali soffiate dell'ultimo minuto da parte di billbil‑kun o altre fonti affidabili, sarà necessario attendere l'annuncio di mercoledì per scoprire quali titoli Sony metterà a disposizione degli abbonati.