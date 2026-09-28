Return to Monkey Island è di nuovo disponibile su Instant Gaming: costa quanto un caffè, non fatevelo scappare

Dopo diversi giorni out of stock, Return to Monkey Island per PC e Mac è tornato disponibile su Instant Gaming , e l'ha fatto al solito prezzo pazzo: soli 1,09€ che, aggiungendo l'IVA al 22%, arrivano ad appena 1,33€. Rispetto al listino ufficiale di 25 €, vi garantite un risparmio reale di 23,67€. Si tratta di un taglio effettivo a imposte incluse del 94,7%, una percentuale quasi equivalente al 96% esentasse mostrato sullo store. Potete riscattare la chiave digitale direttamente per il vostro account Steam tramite il link o il box qui sopra.

Enigmi, nostalgia e un'estetica moderna nel capitolo conclusivo della saga su Steam

Sviluppato da Terrible Toybox e guidato dall'autore originale Ron Gilbert, il titolo riprende le vicende degli iconici capitoli storici per dare finalmente una risposta all'enigma più famoso delle avventure grafiche. Il gameplay mantiene la classica struttura point-and-click, arricchendola con un sistema di controllo moderno, una borsa degli indizi integrata per evitare blocchi e un libro per gli appunti che traccia ogni obiettivo.

La narrazione intreccia la consueta ironia dissacrante della serie con una direzione artistica audace e stilizzata. Questa versione per PC e Mac, attivabile tramite codice Steam, assicura la piena compatibilità con tutti i sistemi operativi più recenti, supporto completo per mouse e controller e la presenza del doppiaggio originale affiancato dai testi completamente localizzati in italiano.