È morta Eien ni Hen, traduttrice di numerosi progetti amatoriali dedicati ai videogiochi giapponesi

La comunità delle fan translation ha perso una delle traduttrici più amate e attive : Eien ni Hen , conosciuta per aver lavorato a titolo gratuito a numerosi progetti dedicati a videogiochi giapponesi rimasti inediti o privi di localizzazioni soddisfacenti. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal collega Garrett Greenwalt, che ha ricordato il lavoro svolto dalla traduttrice nel corso degli anni.

Una grande perdita per la comunità

Tra i videogiochi e le serie che ha contribuito a rendere fruibili in occidente figurano Romancing SaGa, Fire Emblem, Sakura Wars, Tear Ring Saga, Dragon Force II e Beyond Oasis. In alcuni casi Eien ni Hen si è occupata di ritradurre giochi che disponevano già di una versione ufficiale in inglese, proponendo adattamenti qualitativamente superiori alle localizzazioni originali, come più volte confermato dalla comunità.

Greenwalt ha inoltre pubblicato una traduzione realizzata da Eien ni Hen di My Eyes! per X68000, PC-98 e FM Towns, accompagnandola con un messaggio di commiato: "Ha realizzato la traduzione, ma non è più tra noi. Possa riposare in pace."

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Eien ni Hen era una persona molto modesta, come lasciava comprendere il suo profilo su ROMhack.ing, il sito di riferimento per le traduzioni dei fan: "Sono solo una traduttrice, probabilmente una delle poche persone su questo forum che non sa molto di ROM hacking. Ho lavorato a tantissimi progetti, soprattutto platform e GDR."

Il suo contributo rappresenta una parte importante del lavoro svolto negli anni dalla comunità delle traduzioni realizzate dai fan, che ha permesso di rendere accessibili a un pubblico internazionale numerosi titoli giapponesi. Greenwalt ha concluso il suo ricordo con un messaggio rivolto direttamente alla collega: "Grazie per tutto il lavoro che hai fatto. Non sarà dimenticato." Un elenco completo dei progetti e dei riconoscimenti di Eien ni Hen è disponibile su romhack.ing, per chi volesse approfondire il suo lavoro, davvero enorme.