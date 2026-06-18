La localizzazione di Persona 6 sarebbe iniziata già nel 2025: l'uscita potrebbe non essere lontana

Ora, però, la possibilità che Persona 6 sia pronto in tempo per la fine del 2027 sta diventando sempre più credibile.

Persona 6 è stato da poco annunciato, in occasione dell'Xbox Games Showcase, per PC, PS5 e Xbox Series X|S , ma con un piccolo teaser che non indica nemmeno un generico periodo di uscita.

Le parole di un traduttore di Persona 6

L'utente di Tumblr "indigozeal" ha infatti pubblicato un post nel quale svela di aver lavorato come traduttore su Persona 6. Se esploriamo i suoi vecchi post, però, ne troviamo uno di gennaio nel quale svela di essere al lavoro su un progetto segreto non annunciato: questo spinge a credere che i lavori di localizzazione sono partiti almeno verso la fine del 2025.

Il traduttore ha già terminato la propria parte del lavoro, che consisteva nel tradurre la sceneggiatura del gioco (seguendo chiaramente una serie di indicazioni riguardo allo stile). Non può sapere se il suo lavoro apparirà nel gioco finale così come lui lo ha presentato, visto che Atlus ha tutti i diritti di modificarlo, ma in precedenza il suo lavoro ha subito semplicemente un po' di editing senza un secondo processo di traduzione/localizzazione.

Non possiamo sapere quanto tempo servirà ancora per la traduzione dell'intero gioco nelle varie lingue, ma non pare impossibile che Persona 6 sia pronto in tempo per la fine del 2027. Inoltre, il leaker lolilolailo (che negli ultimi mesi si è dimostrato affidabile secondo un report di WCCFTech) afferma che non dobbiamo preoccuparci troppo del fatto che il teaser non abbia indicato l'anno.

Ufficialmente al momento sappiamo solo che Persona 6 arriverà "dopo Persona 4 Revival", previsto per il prossimo febbraio. Un'uscita nella seconda metà del 2027 potrebbe essere tranquillamente nei piani di Atlus. Ovviamente, tutto questo è solo un rumor e non possiamo confermare che l'utente di Tumblr stia dicendo la verità.

Ricordiamo che sono disponibili i preordini di Persona 4 Revival, dettagli su edizioni, prezzi e bonus.