Donald Trump afferma che Apple collaborerà con Intel per progettare e produrre chip negli Stati Uniti

L'annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato da Trump sulla piattaforma Truth Social. Nel post, il presidente ha criticato le precedenti amministrazioni statunitensi , sostenendo che abbiano permesso a Taiwan e ad altri Paesi di sottrarre agli Stati Uniti la leadership nella produzione di semiconduttori

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Apple collaborerà con Intel per progettare e produrre chip sul territorio americano , una mossa che potrebbe ridurre la dipendenza dell'azienda di Cupertino dal produttore taiwanese TSMC e rafforzare la capacità produttiva nazionale nel settore dei semiconduttori.

La collaborazione fra Apple e Intel

Le dichiarazioni arrivano poco più di un mese dopo alcune indiscrezioni secondo cui Apple e Intel stavano discutendo un accordo per la produzione di chip. Secondo le informazioni riportate, i colloqui sarebbero proseguiti per oltre un anno e si sarebbero recentemente trasformati in un'intesa più formale. Uno dei motivi principali che potrebbero spingere Apple verso questa collaborazione è la crescente pressione sulla capacità produttiva di TSMC.

La forte domanda di chip avanzati da parte di aziende specializzate nell'intelligenza artificiale, come NVIDIA e AMD, sta infatti aumentando la competizione per l'accesso ai processi produttivi più avanzati. Collaborare con Intel consentirebbe ad Apple di diversificare la propria catena di approvvigionamento e aumentare la disponibilità di capacità produttiva.