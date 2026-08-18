OpenAI presenta ChatGPT for Teens: una nuova esperienza pensata per lo studio e la sicurezza dei minori

OpenAI ha presentato ChatGPT for Teens, una versione dell'esperienza di ChatGPT pensata per gli utenti identificati come minori di 18 anni. L'obiettivo è offrire agli adolescenti uno strumento utile per imparare, sviluppare il pensiero critico e approfondire gli argomenti, affiancando alle funzioni educative una serie di protezioni specifiche per la loro fascia d'età.

Tra le principali novità c'è la Modalità Studio, progettata per accompagnare gli studenti nella comprensione degli argomenti attraverso domande, spiegazioni progressive e un approccio che punta a evitare la semplice fornitura della risposta. A questa si aggiungono quiz e visualizzazioni didattiche.