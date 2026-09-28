Galaxy S27 Ultra, nuove cover svelano fotocamere e design: manca un dettaglio specifico

Emergono nuovi dettagli sul prossimo Galaxy S27 Ultra . Nelle scorse settimane erano già emersi alcuni render che mostravano un design piuttosto diverso rispetto alle generazioni precedenti. Il cambiamento più evidente riguarda il comparto fotografico , con un'isola che ricorda molto da vicino quella presente su alcuni dispositivi Apple. Ebbene, sono state mostrate nuove immagini che offrono una visione più chiara della parte posteriore e delle fotocamere. Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela.

Il comparto fotografico

Le immagini sono state condivise dal leaker Ice Universe su X. Si tratta precisamente delle cover del Galaxy S27 Ultra, che ci permettono di dare un'occhiata più approfondita alla parte posteriore dello smartphone. Ricordiamo infatti che i primi render CAD erano piuttosto indicativi e mostravano due obiettivi principali disposti verticalmente, affiancati da una sezione allungata a pillola. Non era ancora chiaro cosa fosse esattamente, ma le nuove immagini permettono di capire meglio la funzione di questa sezione. Di seguito vi mostriamo nuovamente i render precedenti:

Grazie alle nuove immagini sappiamo ora che la parte superiore dell'ovale ospita la terza fotocamera, dedicata allo zoom, mentre nella parte inferiore trova posto il flash LED. Manca però un dettaglio, almeno stando alle immagini mostrate. Non è infatti visibile il sensore autofocus laser, che in teoria doveva trovarsi proprio all'interno dell'ovale.

Cover del Galaxy S27 Ultra

Ovviamente, questo non significa necessariamente che il sensore sia stato eliminato del tutto: potrebbe essere stato posizionato dietro un vetro traslucido oppure nascosto sotto un'altra parte del pannello posteriore.

Ne sapremo sicuramente di più in futuro, considerando che, per quanto più chiare rispetto alle precedenti, le immagini sono comunque indicative. Ad ogni modo, è molto più probabile che il sensore AF sia stato semplicemente riposizionato o nascosto in qualche modo. Di conseguenza, è decisamente improbabile che Samsung abbia deciso di eliminarlo.