Galaxy S27 Ultra potrebbe tornare a Exynos, ma stavolta con una marcia in più

Tuttavia, vi suggeriamo come sempre di prendere queste informazioni con le pinze, dato che non sono ufficiali e contraddicono le precedenti ipotesi secondo cui il modello Ultra avrebbe utilizzato esclusivamente Snapdragon. Vediamo i dettagli.

Dopo le numerose indiscrezioni sul Galaxy S27 Ultra , dal vociferato vetro autorigenerante agli aggiornamenti legati alla batteria, stavolta si parla del processore. Ben cinque generazioni fa, Samsung aveva già utilizzato un chip Exynos sul modello Galaxy S22 Ultra, rivelatosi poi deludente, soprattutto rispetto alla controparte Snapdragon. A quanto pare, però, le cose potrebbero essere cambiate e il Galaxy S27 Ultra potrebbe tornare proprio a utilizzare un chip Exynos, questa volta con prestazioni migliori.

Samsung torna alle origini?

Le informazioni sono state riportate dalla testata sudcoreana Money Today, secondo cui una variante del Galaxy S27 Ultra sarà equipaggiata con l'Exynos 2700. Da specificare, tuttavia, che negli Stati Uniti e in altri mercati Samsung continuerà a puntare su un processore Snapdragon, al quale l'azienda non avrebbe intenzione di rinunciare. Si manterrebbe quindi la strategia dual chip già adottata in passato, con il processore scelto che varierà a seconda del mercato di riferimento. In ogni caso, si tratterebbe del primo modello Ultra della serie Galaxy S a montare di nuovo un chip Exynos.

Galaxy S27 Ultra secondo i render

In base ai test effettuati, l'Exynos 2700 offrirebbe prestazioni della CPU superiori del 19% rispetto allo Snapdragon 8 Gen 6 e di circa il 10% rispetto alla variante Pro. I dati sarebbero basati sui test effettuati con Geekbench 6.5, ma ovviamente è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive, considerando le numerose variabili che possono influenzare i risultati dei benchmark.

Resta quindi da capire se queste indiscrezioni troveranno conferma e quali saranno, concretamente, i vantaggi offerti dal nuovo chip. Secondo la fonte, l'Exynos 2700 potrebbe essere utilizzato anche sul Galaxy S27 Pro, nonché sui Galaxy S27 e S27 Plus in alcuni mercati.