Galaxy S27 Ultra, Samsung prepara un importante aggiornamento per la batteria

Continuano ad emergere nuove indiscrezioni sui prossimi Galaxy S27. Sebbene Samsung abbia appena presentato i suoi nuovi smartphone pieghevoli, si parla già dei futuri piani dell'azienda. Secondo quanto si può dedurre dalle ultime informazioni non ufficiali, anche i prossimi Galaxy S27 potrebbero adottare una tecnologia per le batterie simile a quella utilizzata sui nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold8 e Z Fold8 Ultra, sebbene non venga menzionata esplicitamente la soluzione al silicio-carbonio. I vantaggi sarebbero quindi diversi, tra cui una maggiore autonomia, una migliore efficienza energetica e una gestione più ottimizzata dei consumi.