Galaxy S27 Ultra, Samsung prepara un importante aggiornamento per la batteria

Continuano ad emergere nuove indiscrezioni sui prossimi Galaxy S27. Sebbene Samsung abbia appena presentato i suoi nuovi smartphone pieghevoli, si parla già dei futuri piani dell'azienda. Secondo quanto si può dedurre dalle ultime informazioni non ufficiali, anche i prossimi Galaxy S27 potrebbero adottare una tecnologia per le batterie simile a quella utilizzata sui nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold8 e Z Fold8 Ultra, sebbene non venga menzionata esplicitamente la soluzione al silicio-carbonio. I vantaggi sarebbero quindi diversi, tra cui una maggiore autonomia, una migliore efficienza energetica e una gestione più ottimizzata dei consumi.
Una batteria più capiente
Le informazioni sono state riportate da Galaxy Club. Più precisamente, il Galaxy S27 Pro avrà una capacità tipica di circa 5.200 mAh, mentre l'Ultra dovrebbe adottare una capacità tipica di ben 5.700 mAh. Chiaramente si tratta di valori meno sorprendenti rispetto alle batterie adottate da alcuni concorrenti, ma rappresenterebbero comunque un importante passo avanti per la serie Galaxy S. Ricordiamo infatti che il Galaxy S26 Ultra ha una capacità nominale di 4.855 mAh e una capacità tipica di 5.000 mAh.
Per chi non lo sapesse, la capacità nominale indica il valore minimo garantito della batteria, mentre quella tipica rappresenta il dato medio utilizzato generalmente dai produttori nelle comunicazioni commerciali. Non sappiamo ancora con certezza se Samsung adotterà effettivamente batterie al silicio-carbonio, ma le indiscrezioni parlano comunque dell'introduzione di nuove tecnologie.
Non sono state condivise informazioni sui modelli Galaxy S27 e Galaxy S27 Plus, ma in ogni caso vi suggeriamo di prendere questi dettagli con la dovuta cautela, in attesa di conferme.
Una gamma ancora più ampia
Nel frattempo, secondo quanto riportato dalla testata coreana ETNews, nel 2027 la gamma Galaxy dovrebbe ampliarsi con l'arrivo del TriFold 2, che andrà ad affiancare gli attuali pieghevoli di fascia alta dell'azienda.
Questo pieghevole, se dapprima fungeva da semplice vetrina tecnologica, dovrebbe entrare a pieno titolo nella gamma Samsung. La serie Galaxy S27 dovrebbe invece comprendere quattro modelli, ovvero: S27, S27 Plus, S27 Pro e S27 Ultra.