Caccia agli spiriti a circa dieci euro: Ghostwire: Tokyo a un ottimo prezzo su Instant Gaming

La key per PC Steam di Ghostwire: Tokyo su Instant Gaming costa ora molto meno rispetto al prezzo originale italiano di 60,00€, una manna per tutti gli appassionati di folclore giapponese, storie di fantasmi e scorci urbani ricchi di fascino, che potranno esplorare una capitale nipponica spettrale e surreale. Il titolo viene infatti proposto a soli 8,39€ escluse le imposte. Una volta calcolata l'aliquota IVA del 22% al check-out, la spesa finale si ferma ad appena 10,24€ IVA inclusa e questo assicura un risparmio netto dell'82,93% sul costo totale comprensivo di tasse. Potete immergervi nelle strade illuminate dai neon e riscattare la vostra chiave digitale cliccando sul box informativo presente qua sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.