Caccia agli spiriti a circa dieci euro: Ghostwire: Tokyo a un ottimo prezzo su Instant Gaming

La key per PC Steam di Ghostwire: Tokyo su Instant Gaming costa ora molto meno rispetto al prezzo originale italiano di 60,00€, una manna per tutti gli appassionati di folclore giapponese, storie di fantasmi e scorci urbani ricchi di fascino, che potranno esplorare una capitale nipponica spettrale e surreale. Il titolo viene infatti proposto a soli 8,39€ escluse le imposte. Una volta calcolata l'aliquota IVA del 22% al check-out, la spesa finale si ferma ad appena 10,24€ IVA inclusa e questo assicura un risparmio netto dell'82,93% sul costo totale comprensivo di tasse. Potete immergervi nelle strade illuminate dai neon e riscattare la vostra chiave digitale cliccando sul box informativo presente qua sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.
Sparizioni di massa e folclore nipponico
Sviluppato dal talentuoso team Tango Gameworks sotto la guida di Bethesda Softworks, Ghostwire: Tokyo proietta il giocatore nel cuore di una metropoli improvvisamente svuotata della sua popolazione umana a causa di una letale nebbia sovrannaturale. La città è stata invasa dai Visitatori, pericolose entità malvagie nate dai miti e dalle leggende metropolitane del folclore giapponese. Il protagonista dell'avventura è Akito, un giovane ragazzo sopravvissuto all'incidente grazie all'inaspettata fusione spirituale con KK, lo spirito di un cinico detective a caccia di risposte. Insieme, i due dovranno farsi strada tra quartieri iconici come lo incrocio di Shibuya e la Torre di Tokyo per sventare i piani del misterioso individuo mascherato noto come Hannya.
Il sistema di combattimento in prima persona si distingue nettamente dai classici sparatutto grazie all'uso della Tessitura Eterea, una potente arte magica che permette di plasmare gli elementi della natura attraverso complessi gesti delle mani. I giocatori possono alternare attacchi veloci di vento, colpi d'acqua a largo raggio ed esplosioni di fuoco per indebolire i Visitatori ed estrarre i loro nuclei spirituali con mossa finale spettacolare. L'esplorazione verticale della mappa offre inoltre una grande libertà d'azione, consentendo di arrampicarsi sui tetti grazie all'aiuto dei demoni Tengu, purificare i portali Torii per scacciare la nebbia e salvare le anime perdute degli abitanti.
Qui trovate la nostra recensione di Ghostwire: Tokyo per farvi un'idea più precisa del gioco.