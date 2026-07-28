BeastLink arriva in accesso anticipato, è l'action multiplayer con mostri colossali dal team di GTA: The Trilogy

Il lancio su Steam della versione in early access è previsto per il 18 agosto . Sono in sviluppo anche le versioni PS5 e Xbox Series X|S, ma per il loro debutto sarà necessario attendere la versione 1.0 del gioco, attesa intorno all'estate del prossimo anno.

Grove Street Games, gli autori di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, hanno annunciato la data di uscita in accesso anticipato su PC di BeastLink , un peculiare action multiplayer in cui umani e kaiju si affrontano in battaglie su larga scala .

Cos'è BeastLink e i contenuti al lancio

In BeastLink, umani, veicoli e creature titaniche si scontrano in metropoli completamente distruttibili, con mappe capaci di ospitare fino a 32 giocatori e più kaiju contemporaneamente, come mostrato nel trailer qui sotto.

Il compito dei giocatori, oltre a eliminare i mostri che invadono la città, è quello di ottenere il prezioso siero per creare un collegamento e prendere il controllo dei gigantomostri, scatenando panico e distruzione tra le strade. Ogni Kaiju dispone di abilità e stili di combattimento unici.

Al debutto in accesso anticipato il titolo includerà 3 mappe, 4 mostri giocabili e due modalità multiplayer, oltre a dozzine di armi e veicoli. Saranno presenti anche una modalità offline con missioni single player e una modalità allenamento per familiarizzare con i comandi.

Per la versione 1.0, il team punta a offrire 12 mappe, 8 mostri e 10 missioni complete affrontabili in solitaria o in co‑op, accompagnate da numerosi aggiornamenti con nuove funzionalità, contenuti aggiuntivi e correzioni varie.