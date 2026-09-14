Galaxy S27 Pro e Ultra: Samsung prepara un importante aggiornamento per i display

I prossimi Galaxy S27 Pro e Ultra dovrebbero introdurre importanti novità legate al display. Per ora si tratta di pure indiscrezioni ma, se dovessero rivelarsi veritiere, si tratterebbe di un buon passo avanti. Più precisamente, i due modelli dovrebbero essere dotati di schermi OLED M16 , ovvero la tecnologia OLED più avanzata di Samsung Display, con conseguenti miglioramenti in termini di resa cromatica, efficienza energetica e luminosità.

Le novità

Secondo quanto riportato dalla testata coreana ET News, i prossimi Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra dovrebbero essere equipaggiati con display OLED M16, diventando così i primi smartphone Samsung a utilizzare questa nuova tecnologia. In precedenza si era ipotizzato che anche la serie Pixel 11 potesse adottare questi pannelli, ma a quanto pare Google avrebbe optato per una soluzione differente.

Galaxy S26

Il pannello M16 sarebbe invece stato utilizzato anche nei nuovi smartphone di Apple, ovvero negli iPhone 18 Pro, 18 Pro Max e nel pieghevole iPhone Duo. Da notare, inoltre, che anche il prossimo iQOO 16 dovrebbe presentare un pannello OLED M16, ma restiamo in attesa di informazioni più concrete.

La testata specifica che i modelli standard Galaxy S27 e S27 Plus dovrebbero invece utilizzare il display OLED M14. Si tratterebbe comunque di un passo avanti, dato che per diverse generazioni l'azienda ha utilizzato display OLED M13 in tutta la serie Galaxy S. Infine, eventuali aggiornamenti dovrebbero essere introdotti anche sui pieghevoli Galaxy Z Fold9.