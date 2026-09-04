Exynos 2700, il nuovo leak svela il processore dei Galaxy S27: CPU a 10 core e una NPU molto più grande

Un leak del die dell'Exynos 2700 rivela una CPU deca-core con due C2 Ultra e otto C2 Pro, 24 MB di cache system-level, GPU Xclipse 970 e una NPU di grandi dimensioni.

Un nuovo e importante leak potrebbe aver svelato gran parte delle caratteristiche principali dell'Exynos 2700, il processore proprietario che Samsung dovrebbe utilizzare su alcuni modelli della futura serie Galaxy S27. L'immagine del die è stata pubblicata da SemiAnalysis e mostra diverse informazioni annotate sul chipset. Samsung dovrebbe affiancare l'Exynos 2700 allo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro all'interno della nuova generazione di smartphone top di gamma. Secondo quanto emerge dall'immagine, l'Exynos 2700 dovrebbe integrare una CPU deca-core basata su nuovi core Arm non ancora annunciati.

Ulteriori dettagli emersi sulla configurazione dell'Exynos 2700 La configurazione prevederebbe un core C2 Ultra con frequenza di 4,24 GHz e un secondo C2 Ultra a 3,36 GHz, affiancati da quattro core C2 Pro a 3,74 GHz e altri quattro C2 Pro a 2,88 GHz. Il chip dovrebbe inoltre disporre di 24 MB di cache system-level e di quella che sembra essere una cache L3 da 16 MB. Samsung punta a un Exynos 2700 più veloce: il nuovo chip potrebbe raggiungere frequenze record Il confronto con l'Exynos 2600 evidenzia alcune differenze interessanti. Il precedente processore disponeva infatti di un core C1 Ultra a 3,8 GHz, tre C1 Pro a 3,25 GHz e sei C1 Pro a 2,75 GHz. La presenza di due core Ultra con frequenze differenti rappresenterebbe quindi una caratteristica particolare del nuovo chip. La frequenza massima di 4,24 GHz, tuttavia, sarebbe inferiore ai 5 GHz attesi per il futuro Snapdragon.