Exynos 2700, il nuovo leak svela il processore dei Galaxy S27: CPU a 10 core e una NPU molto più grande

Un nuovo e importante leak potrebbe aver svelato gran parte delle caratteristiche principali dell'Exynos 2700, il processore proprietario che Samsung dovrebbe utilizzare su alcuni modelli della futura serie Galaxy S27. L'immagine del die è stata pubblicata da SemiAnalysis e mostra diverse informazioni annotate sul chipset.
Samsung dovrebbe affiancare l'Exynos 2700 allo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro all'interno della nuova generazione di smartphone top di gamma. Secondo quanto emerge dall'immagine, l'Exynos 2700 dovrebbe integrare una CPU deca-core basata su nuovi core Arm non ancora annunciati.
Ulteriori dettagli emersi sulla configurazione dell'Exynos 2700
La configurazione prevederebbe un core C2 Ultra con frequenza di 4,24 GHz e un secondo C2 Ultra a 3,36 GHz, affiancati da quattro core C2 Pro a 3,74 GHz e altri quattro C2 Pro a 2,88 GHz. Il chip dovrebbe inoltre disporre di 24 MB di cache system-level e di quella che sembra essere una cache L3 da 16 MB.
Il confronto con l'Exynos 2600 evidenzia alcune differenze interessanti. Il precedente processore disponeva infatti di un core C1 Ultra a 3,8 GHz, tre C1 Pro a 3,25 GHz e sei C1 Pro a 2,75 GHz.
La presenza di due core Ultra con frequenze differenti rappresenterebbe quindi una caratteristica particolare del nuovo chip. La frequenza massima di 4,24 GHz, tuttavia, sarebbe inferiore ai 5 GHz attesi per il futuro Snapdragon.
Fronte grafico e memoria: come si comporterà l'Exynos 2700?
Sul fronte grafico, l'Exynos 2700 dovrebbe utilizzare una GPU Xclipse 970 con quella che appare essere una configurazione composta da otto Workgroup Processor (WGP), in linea con le precedenti indiscrezioni relative all'Exynos 2600. Il die mostra inoltre una NPU di dimensioni considerevoli, elemento che potrebbe indicare un significativo miglioramento nelle prestazioni dedicate ai carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale.
Un'altra informazione già emersa riguarda la disposizione del chip: l'Exynos 2700 dovrebbe essere affiancato alla memoria DRAM. Il sistema Heat Path Block, che svolge una funzione simile a quella di un dissipatore.
Inizialmente si prevedeva l'impiego dell'Exynos 2700 su alcune varianti di Galaxy S27 e Galaxy S27 Plus, ma indiscrezioni più recenti hanno ipotizzato la presenza del chip anche su una variante di Galaxy S27 Ultra. Rimaniamo in attesa di ulteriori (e ufficiali) comunicazioni.