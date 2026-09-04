Il trailer di Humankind 2 accusato di essere fatto con l'IA, il team mostra che è tutto umano

In risposta alla curiosità generata dal trailer di annuncio di Humankind 2 e ad alcune accuse di utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa, Amplitude Studios ha diffuso un video dietro le quinte che offre a giocatori e addetti ai lavori uno sguardo approfondito sulla realizzazione del progetto.

I due video

L'idea centrale del trailer è stata quella di far vivere la storia non come osservatori esterni, ma da una prospettiva più coinvolgente. Il filmato, infatti, fa prendere allo spettatore il punto di vista di un neonato. Attraverso una sequenza di "prime volte" (i primi respiri, i primi sguardi e i primi incontri) il pubblico attraversa nove epoche storiche distinte, vivendo in soggettiva l'evoluzione delle civiltà.

Per raggiungere questo risultato, le riprese si sono svolte presso i Nu Boyana Film Studios di Sofia, in Bulgaria. La produzione ha richiesto l'utilizzo di set fisici, oggetti di scena realizzati su misura e costumi d'epoca, affiancati poi da un lavoro di post-produzione in computer grafica per condensare millenni di storia in una manciata di secondi.

Per la realizzazione del progetto, Amplitude Studios ha rinnovato la collaborazione con BETC, agenzia creativa che aveva già lavorato ai precedenti trailer del franchise. L'agenzia ha gestito i diversi set fisici, curando l'illuminazione, le performance e i dettagli scenografici di ogni epoca. Inoltre, BETC si è avvalsa della partnership con LiveFX, studio specializzato in effetti visivi, per integrare nelle riprese dal vivo gli elementi più complessi da ricreare, come i tornado, un'esplosione nucleare e le sequenze ambientate nello spazio.

A spiegare la filosofia alla base del filmato è Benjamin Le Breton, Direttore Creativo di BETC: "La nostra ambizione era condensare la vastità della storia umana in 73 secondi senza perderne il peso emotivo. Invece di raccontare una storia sulle civiltà, volevamo che il pubblico le vivesse in prima persona. Guardare il mondo attraverso gli occhi di un neonato ci ha permesso di attraversare nove epoche diverse e ci ricorda che, sebbene ogni generazione erediti il lascito di quelle precedenti, ciascuna ha anche l'opportunità di ridefinire il futuro."