Humankind 2 è stato annunciato per PC con trailer e le prime immagini

Il titolo permette di plasmare una civiltà unica attraverso i millenni , con ogni decisione, dalla fondazione delle città alle alleanze, dallo sviluppo tecnologico alla gestione degli eserciti, destinata a influenzare il clima, la cultura e l'identità stessa del proprio popolo. Il team di sviluppo afferma che Humankind 2 espanderà in modo significativo la formula del primo capitolo, proponendo u n'esperienza strategica ancora più ampia , reattiva e modellata dalle scelte del giocatore.

Amplitude Studios ha svelato Humankind 2 , il nuovo capitolo della serie "fanta-storica" con combattimenti strategici. Il gioco debutterà su PC , tramite Steam, durante il corso del 2027 . Nel frattempo qui sotto trovate il trailer e le immagini che hanno accompagnato l'annuncio.

I primi dettagli

Stando alle prime informazioni condivise da Amplitude, il sequel introduce sistemi di progressione più profondi, un'interfaccia modernizzata, miglioramenti generali al gameplay e una revisione visiva che rende il mondo più vivo e leggibile. L'evoluzione culturale assume un ruolo ancora più centrale: ogni Era offre nuove culture da adottare, ciascuna dotata di tradizioni, bonus e percorsi di sviluppo esclusivi. Combinando queste influenze, è possibile creare civiltà coerenti, personalizzate e capaci di raccontare storie completamente diverse a ogni partita.

Humankind 2 amplia anche la varietà delle culture storiche disponibili, includendo popoli come i Saqqaq, gli Etruschi e gli Sciti, per costruire un mondo più ricco e radicato nella storia.

A tutto questo si aggiunge un sistema climatico dinamico che trasforma la mappa nel corso dei secoli, costringendo il giocatore ad adattare città, economie e strategie a biomi mutevoli e risorse sempre più preziose. In tal senso, la natura può diventare un alleato o un ostacolo implacabile, e starà al giocatore decidere come sfruttarne i doni o come sopravvivere ai suoi cambiamenti.