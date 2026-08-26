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L’action GDR Genigods: Nezha arriverà anche su Xbox Series X|S, nuovo trailer dalla Gamescom

Genigods: Nezha torna alla Gamescom con un nuovo trailer e conferma l'arrivo anche su Xbox Series X|S, ampliando le piattaforme del promettente action GDR previsto per il 2028.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   26/08/2026
Nezha, la protagonista di Genigods: Nezha

In occasione della Gamescom 2026 il team di Genigods Lab ha presentato un nuovo trailer e immagini dell'action GDR in Unreal Engine 5 basato sulla mitologia cinese Genigods: Nezha, che potrete visualizzare qui sotto.

Non è l'unica novità: gli sviluppatori hanno annunciato che il gioco sarà disponibile anche su Xbox Series X|S. In precedenza era stato annunciato solo per PS5 e PC (Steam ed Epic Games Store). Il lancio avverrà contemporaneamente su tutte le piattaforme nel corso del 2028.

Cos'è Genigods: Nezha?

Presentato alla fine dello scorso gennaio, il gioco ci cala nei panni di Nezha, una giovane ribelle e reincarnazione della Perla Spirituale, la prima forma di vita creata dalla dea Nuwa, che dona alla protagonista la fonte dei suoi poteri per compiere tre obiettivi: riparare il cielo con le Cinque Pietre Colorate, scoprire le sue origini e sigillare le fratture spazio-temporali che stanno consumando il mondo.

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Il gioco propone scontri frenetici che combinano rapidi attacchi corpo a corpo, basati sull'arte marziale del Jeet Kune Do, parate e contrattacchi da eseguire con un tempismo perfetto e abilità divine che permettono alla protagonista di volare letteralmente in aria e infondere armi mistiche con dell'acqua divina, andando a creare un sistema di combattimento intenso e coreografico. Nel titolo affronteremo anche boss colossali, come quelli visti nel nuovo trailer, alcuni dei quali potremo scalare sfruttandone la struttura fisica.

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