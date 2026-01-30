L'action GDR Genigods: Nezha annunciato con un trailer, su PS5 è stato ottimizzato in collaborazione con Sony

Il lancio è previsto nel 2028 , quindi tra circa due anni. Nell'attesa, possiamo farci un'idea del progetto grazie al lungo trailer di presentazione e le immagini pubblicate insieme all'annuncio.

Genigods Lab ha annunciato Genigods: Nezha , un nuovo action GDR single player sviluppato in Unreal Engine 5 e ambientato nella mitologia della creazione cinese. Il gioco arriverà su PC (Steam ed Epic Games Store) e su PS5 , piattaforma per la quale gli sviluppatori sottolineano una collaborazione diretta con PlayStation per l'ottimizzazione.

Un action basato sulla mitologia cinese della creazione

In Genigods: Nezha impersoniamo la Spirit Pearl, la prima forma di vita creata dalla dea Nuwa, reincarnata nel giovane ribelle Nezha. Il mondo è in rovina: il dio Pangu è caduto in un sonno eterno, dieci soli bruciano la terra, gli dèi combattono tra loro e mostri emergono dagli abissi.

Nuwa dona al protagonista il Cuore della Perla Spirituale, fonte dei suoi poteri e che le serviranno per compiere tre obiettivi: riparare il cielo con le Cinque Pietre Colorate, scoprire le origini di Nezha e sigillare le fratture spazio-temporali che stanno consumando il mondo.

Come possiamo vedere nel primo trailer ufficiale, il titolo propone scontri frenetici che combinano rapidi attacchi corpo a corpo, basati sull'arte marziale del Jeet Kune Do, parate e contrattacchi da eseguire con un tempismo perfetto e abilità divine che permettono alla protagonista di volare letteralmente in aria e infondere armi mistiche con dell'acqua divina, andando a creare un sistema di combattimento intenso e coreografico.

Non mancano poi scontri contro divinità colossali da scalare e affrontare sfruttandone la struttura fisica, oltre a sequenze spettacolari come l'ascesa al Sun Tree per abbattere i soli che devastano il mondo.