3

L'action GDR Genigods: Nezha annunciato con un trailer, su PS5 è stato ottimizzato in collaborazione con Sony

Genigods: Nezha è un nuovo action RPG mitologico in Unreal Engine 5 per PC e PS5. Vediamo il primo trailer e immagini.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   30/01/2026
Artwork con la protagonista di Genigods: Nezha

Genigods Lab ha annunciato Genigods: Nezha, un nuovo action GDR single player sviluppato in Unreal Engine 5 e ambientato nella mitologia della creazione cinese. Il gioco arriverà su PC (Steam ed Epic Games Store) e su PS5, piattaforma per la quale gli sviluppatori sottolineano una collaborazione diretta con PlayStation per l'ottimizzazione.

Il lancio è previsto nel 2028, quindi tra circa due anni. Nell'attesa, possiamo farci un'idea del progetto grazie al lungo trailer di presentazione e le immagini pubblicate insieme all'annuncio.

Un action basato sulla mitologia cinese della creazione

In Genigods: Nezha impersoniamo la Spirit Pearl, la prima forma di vita creata dalla dea Nuwa, reincarnata nel giovane ribelle Nezha. Il mondo è in rovina: il dio Pangu è caduto in un sonno eterno, dieci soli bruciano la terra, gli dèi combattono tra loro e mostri emergono dagli abissi.

Nuwa dona al protagonista il Cuore della Perla Spirituale, fonte dei suoi poteri e che le serviranno per compiere tre obiettivi: riparare il cielo con le Cinque Pietre Colorate, scoprire le origini di Nezha e sigillare le fratture spazio-temporali che stanno consumando il mondo.

Come possiamo vedere nel primo trailer ufficiale, il titolo propone scontri frenetici che combinano rapidi attacchi corpo a corpo, basati sull'arte marziale del Jeet Kune Do, parate e contrattacchi da eseguire con un tempismo perfetto e abilità divine che permettono alla protagonista di volare letteralmente in aria e infondere armi mistiche con dell'acqua divina, andando a creare un sistema di combattimento intenso e coreografico.

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
+1
Immagine
La demo di Nioh 3 è disponibile ora e su PC pare che le prestazioni siano positive La demo di Nioh 3 è disponibile ora e su PC pare che le prestazioni siano positive

Non mancano poi scontri contro divinità colossali da scalare e affrontare sfruttandone la struttura fisica, oltre a sequenze spettacolari come l'ascesa al Sun Tree per abbattere i soli che devastano il mondo.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'action GDR Genigods: Nezha annunciato con un trailer, su PS5 è stato ottimizzato in collaborazione con Sony