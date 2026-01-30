In Resident Evil Requiem le azioni di Grace possono influenzare le sezioni con Leon e viceversa

Come forse già saprete, Requiem ha una doppia anima in termini di gameplay , un po' come il sushi (almeno a detta di Kondo) . Le sezioni dedicate a Grace richiamano l'impostazione di Resident Evil 2 e 7: risorse limitate e un arsenale ridotto impongono un approccio cauto, quando non la fuga. Nei panni di Leon, invece, il gameplay assume un taglio più action, sulla scia di Resident Evil 4.

Parlando di Resident Evil Requiem in un'intervista con il PlayStation Blog, il director Koshi Nakanishi ha spiegato che ciò che il giocatore fa nei panni di Grace può avere conseguenze dirette sull'esperienza di Leon , e lo stesso vale al contrario, a conferma di quanto le loro storie siano intrecciate.

I due protagonisti possono involontariamente aiutarsi o mettersi i bastoni tra le ruote

Ma in che modo i due protagonisti possono influenzarsi a vicenda? Nakanishi porta l'esempio di un'area esplorata prima da Grace e poi da Leon: a seconda di come abbiamo affrontato la sezione, Leon potrebbe ritrovarsi la strada spianata perché molti nemici sono già stati eliminati, oppure potrebbe restare a corto di risorse se le abbiamo raccolte tutte con Grace.

"Se passi da Grace a Leon nella stessa area, i nemici eliminati da Grace resteranno morti anche per Leon, e lo stesso vale per gli oggetti raccolti da terra," spiega Nakanishi. "Tuttavia, per Grace - che è costantemente a corto di munizioni - è difficile riuscire a ripulire completamente una zona. Usare Leon per eliminare i nemici da cui Grace è fuggita è uno degli aspetti più interessanti del gioco."

"Più giochi, più ti accorgi di come le azioni compiute in una sezione influenzino l'altra, creando un tipo di rigiocabilità diverso rispetto ai precedenti capitoli della serie."

Sebbene non ci siano conferme, non è da escludere che nel gioco siano presenti aree esclusive per ciascuno dei due protagonisti. Nakanishi ha inoltre precisato che alcuni oggetti e potenziamenti sono specifici per Leon o Grace, e l'altro non potrà raccoglierli.

"I potenziamenti ottenibili con le monete antiche sono esclusivi di Grace, quindi Leon non può raccoglierli. Per Leon restano comunque disponibili i potenziamenti tradizionali, come i miglioramenti alle armi e le modifiche. La demo mostrata alla stampa metteva l'accento sull'anima più action delle sue sezioni, ma andando avanti anche lui si troverà ad affrontare situazioni sempre più impegnative. Potenziare adeguatamente Leon diventerà quindi fondamentale."