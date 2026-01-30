Il doppio degli sviluppatori preferisce lavorare su PS5, Switch 2 e Steam Deck piuttosto che su Xbox Series X|S

Stando allo State of the Game Industry, il sondaggio annuale della Game Developers Conference, il numero di sviluppatori che preferisce lavorare su PS5 e Nintendo Switch 2 e Steam Deck è circa il doppio rispetto a Xbox Series X|S. Il PC, invece, resta di gran lunga la piattaforma più popolare.

Il sondaggio ha coinvolto oltre 2.300 sviluppatori in tutto il mondo, interrogati su vari aspetti dell'industria, inclusa l'ondata di licenziamenti che ha colpito il settore negli ultimi due anni e le cause che l'hanno generata.