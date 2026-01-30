Il doppio degli sviluppatori preferisce lavorare su PS5, Switch 2 e Steam Deck piuttosto che su Xbox Series X|S

Stando allo State of the Game Industry, il sondaggio annuale della Game Developers Conference, il numero di sviluppatori che preferisce lavorare su PS5 e Nintendo Switch 2 e Steam Deck è circa il doppio rispetto a Xbox Series X|S. Il PC, invece, resta di gran lunga la piattaforma più popolare.
Il sondaggio ha coinvolto oltre 2.300 sviluppatori in tutto il mondo, interrogati su vari aspetti dell'industria, inclusa l'ondata di licenziamenti che ha colpito il settore negli ultimi due anni e le cause che l'hanno generata.
Xbox quasi alla pari con gli smartphone in termini di popolarità
A una domanda a risposta multipla (senza limite di scelte), l'80% degli intervistati dichiara interesse a sviluppare su PC, confermandola come la piattaforma più gettonata. Molto più distanziate le console: il 40% preferisce lavorare su PS5, il 39% su Switch 2 e una percentuale identica su Steam Deck.
Solo il 20% indica Xbox Series X|S tra le opzioni desiderate, una quota che la avvicina più ai device Android e iOS (entrambi al 16%) che non alle altre console di attuale generazione. Nintendo Switch 1 scende al 13%, un dato comprensibile vista la sua età e i limiti hardware.
Nonostante ciò, il 40% degli sviluppatori afferma che il proprio ultimo progetto è stato pubblicato anche su Xbox Series X|S, contro il 47% che cita PS5: numeri che mostrano una distanza meno marcata sul fronte delle uscite effettive, almeno nel campione analizzato.
In un'altra domanda, dedicata ai criteri con cui le aziende scelgono le piattaforme su cui pubblicare, le risposte più frequenti sono state il bacino d'utenza raggiungibile (78%), la solidità del modello di business (44%) e la visibilità garantita dallo store (43%).