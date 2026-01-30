Aperto il sito del ventesimo anniversario di Okami: presto novità sul sequel?

Al momento la pagina (trovate la versione italiana a questo indirizzo ) mostra il logo del ventesimo anniversario, realizzato dalla calligrafa Masumi Narita, insieme a un breve messaggio, una panoramica della serie e i link ai siti dedicati di Okami e Okami Sequel. Capcom ha già anticipato che la pagina verrà aggiornata ad aprile , svelando i piani per celebrare l'anniversario, come eventi e merchandise.

Un messaggio per i fan

"Dalla sua uscita il 20 aprile 2006, Ōkami è stato apprezzato da molti per l'ambientazione unica, la storia toccante e l'emozionante avventura", recita il messaggio per i fan presente sul sito. "Proprio come i legami creati da Amaterasu e Issun durante il loro viaggio hanno aperto la strada al futuro, è grazie al profondo affetto e ai legami condivisi da tutti voi che Ōkami ha raggiunto questo traguardo."

Il logo del ventesimo anniversario di Okami

"Vi ringraziamo di cuore per aver accompagnato Ōkami in questi 20 anni. Che questo sia un anno in cui continueremo a coltivare nuovi legami insieme a tutti voi, avanzando verso un futuro ancora più luminoso. Realizzeremo diversi progetti commemorativi, tra cui merchandise ed eventi per il 20° anniversario. Vi invitiamo a unirvi a noi per celebrare questo 20° anniversario."

Chissà, magari tra i piani per celebrare la serie ci sarà spazio anche per un trailer o quantomeno per un aggiornamento sui lavori di Okami Sequel, il nuovo capitolo annunciato ai TGA 2024 e diretto da Hideki Kamiya tramite il suo studio Clovers, in collaborazione con M‑Two e Machine Head Works.