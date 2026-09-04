Il regista dell'anime di Sekiro ha chiesto di non guardare l'ultimo trailer

Nella giornata precedente all'uscita nelle sale, i canali ufficiali dell'anime hanno pubblicato un trailer speciale di un minuto intitolato La battaglia nei campi di erba argentata. Tuttavia, la diffusione del filmato non è stata accolta positivamente dal regista, Kenichi Kutsuna.

Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo personale su X, Kutsuna ha sorpreso gli appassionati sconsigliando caldamente la visione del nuovo video a chiunque avesse intenzione di recarsi al cinema.

"So che probabilmente è troppo tardi, ma in rete è stata caricata una scena che, pur non essendo uno spoiler della trama in senso stretto, contiene un'anticipazione che non andava assolutamente fatta. Il desiderio del regista è che il pubblico vada al cinema senza aver visto quel video".

In un post successivo, il regista ha fornito ulteriori dettagli sulle cause dell'incidente, attribuendone la responsabilità ad ARCH, la società di produzione dell'anime. Sekiro: No Defeat è stato animato dallo studio Qzil.la e co-prodotto, per l'appunto, da ARCH e Kadokawa. Kutsuna ha tenuto a precisare esplicitamente che Kadokawa non ha alcuna colpa in merito alla gestione di questo specifico trailer.

La presa di posizione pubblica del regista, piuttosto inusuale per le dinamiche promozionali dell'industria dell'animazione, ha generato perplessità tra i fan giapponesi. Al momento, nessuna delle aziende coinvolte nella produzione ha rilasciato dichiarazioni ufficiali per chiarire l'accaduto, e il trailer "incriminato" risulta ancora regolarmente disponibile su YouTube.

Per quanto riguarda la distribuzione internazionale di Sekiro: No Defeat, l'anime farà il suo debutto globale sulla piattaforma di streaming Crunchyroll in una data non ancora annunciata.