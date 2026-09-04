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Le cuffie da gaming Corsair HS55 sono in sconto del 31% su Amazon: risparmia su questo headset

Su Amazon è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo delle cuffie da gaming HS55 di casa Corsair.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   04/09/2026
Cuffie Corsair HS55

Su Amazon è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo delle cuffie da gaming HS55 di casa Corsair: l'offerta prevede uno sconto attivo del 31% per un costo totale e finale di 55,18€. Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui in basso: Le Corsair HS55 Surround sono cuffie over-ear pensate per offrire una buona esperienza audio, combinando qualità del suono, comfort e praticità. Il design circumaurale permette ai padiglioni di avvolgere completamente le orecchie, favorendo un utilizzo confortevole anche durante sessioni di gioco o ascolto prolungate

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Le cuffie presentano un'impedenza di 32 ohm e una sensibilità di 111 dB, caratteristiche che contribuiscono a ottenere un audio potente e dettagliato.

La connettività è di tipo cablato, con collegamento tramite il tradizionale jack da 3,5 mm, rendendo le HS55 Surround compatibili con numerosi dispositivi.

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Un altro elemento importante è il microfono, progettato per garantire una buona nitidezza e accuratezza della voce durante le comunicazioni. Questo aspetto le rende particolarmente adatte al gaming online, alle chat vocali e alle conversazioni durante le sessioni multiplayer.

Il modello integra inoltre una tecnologia indicata per la cancellazione attiva del rumore, pensata per contribuire a un'esperienza d'ascolto più immersiva.

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