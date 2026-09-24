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Pikmin 4 Switch 2 Edition + Accademia Dandori è disponibile in preordine su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine di Pikmin 4 Switch 2 Edition + Accademia Dandori, con una nuova modalità e supporto per risoluzione migliorata fino a 4K in modalità TV.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   24/09/2026
Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition + Accademia Dandori
Pikmin 4
Pikmin 4
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Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine di Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition + Accademia Dandori a 69,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dal'uscita, prevista per il 12 novembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Diverse novità

Questo gioco include tutti gli aggiornamenti pubblicati finora, ma introduce anche una novità interessante, ovvero i comandi vocali, oltre all'Accademia Dandori con livelli di difficoltà inediti e diverse sfide entusiasmanti. Con i comandi vocali, inoltre, è possibile impartire ordini a Occin per un'esperienza ancora più godibile. Non mancano miglioramenti sul fronte tecnico, grazie al supporto per risoluzione migliorata fino a 4K in modalità TV e supporto a GameShare per le battaglie Dandori.

Pikmin 4
Pikmin 4

Il gioco, nel complesso, è perfetto per chi cerca uno strategico in tempo reale ricco e corposo. Nemici e alleati sono ben variegati, mentre le caverne hanno un ottimo level design. Tuttavia, il multiplayer cooperativo è limitato. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Pikmin 4.

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