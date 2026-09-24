Annunciato il DLC Tropical Terror per Starship Troopers: Terran Command

Slitherine ha annunciato Tropical Terror , il prossimo DLC di Starship Troopers: Terran Command , che introdurrà una nuova campagna ambientata sul pianeta tropicale Vega-V . L'espansione proporrà una campagna narrativa composta da 9 missioni, descritta dagli sviluppatori come paragonabile per dimensioni a quella di Urban Onslaught, accompagnata dai consueti video di propaganda FEDNET e da nuovi dialoghi tra i personaggi.

Vega-V è un pianeta ricco di risorse che la Federazione sta cercando di colonizzare nonostante la presenza degli Arachnid. La campagna seguirà due personaggi principali: la reporter FEDNET Anna-Sophia Blanchet, inviata sul pianeta per promuoverne la colonizzazione e favorire la propria carriera, e la tenente colonnello Canul, originaria di Vega-V e impegnata a difendere la cosiddetta "Green Zone" nonostante la carenza di uomini e mezzi.

Un momento della nuova campagna

Le missioni porteranno i giocatori attraverso diversi scenari, dalle colonie in espansione agli avamposti di frontiera, passando per il parco Wildlife Wonders e le paludi della giungla, fino a un rifugio sotterraneo appartenente a una colonia ormai caduta. La campagna partirà con un arsenale relativamente limitato, affidando gran parte del lavoro alla fanteria standard, per poi introdurre progressivamente nuove unità specializzate.

Tra le nuove truppe ci saranno i Rangers, dotati di carabine Morita e capaci di costruire postazioni improvvisate e richiedere supporto d'artiglieria, gli Air Support Operator, fondamentali per mantenere efficienti le squadre e autorizzare attacchi aerei, e i Powered Suit Sniper, equipaggiati con il fucile di precisione Morita "Triple X", pensato anche contro i bersagli corazzati.

L'espansione aggiungerà inoltre sei nuovi veicoli, tra cui il SawMaster 35T, una macchina originariamente progettata per abbattere alberi e riconvertita a uso militare, il semovente d'artiglieria M9D-T Minotaur, il mezzo di trasporto M23C-T Fortis Assault Carrier e il veicolo da combattimento Mk.II Marauder, dotato di diverse possibilità di armamento.

A rendere più complessi gli scontri contribuiranno anche quattro nuove varianti di Arachnid. Il Delver può scavare nel terreno per avvicinarsi alle unità e attaccarle a distanza ravvicinata, mentre lo Scarab è piccolo ma pesantemente corazzato. Il Venator è invece un predatore capace di compiere lunghi balzi e spruzzare una sostanza corrosiva e adesiva. Infine, il King Tanker è una versione gigantesca del Tanker Bug, dotata di una corazza estremamente resistente e di un attacco con acido corrosivo.

Tropical Terror amplierà anche la Territory Mode, con nuove mappe, missioni, tecnologie e cosmetici sbloccabili per il battlegroup Cobra Company. Le nuove mappe di Vega-V saranno inoltre disponibili per gli altri battlegroup, mentre i contenuti del Territory Mode potranno essere giocati anche sui pianeti degli altri DLC posseduti e su Kwalasha, il pianeta presente nel gioco base. Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione di Starship Troopers: Terran Command.