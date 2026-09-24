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Terrore nello spazio a poco più di un euro: Aliens versus Predator Classic 2000 per PC su Instant Gaming

Riscoprite un grande classico dello sparatutto fantascientifico: Aliens versus Predator Classic 2000 per PC è in sconto su Instant Gaming a un prezzo stracciato.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   24/09/2026
Aliens versus Predator Classic 2000

Potete affrontare le creature più letali della galassia con Aliens versus Predator Classic 2000 per PC spendendo quasi nulla: il gioco è infatti in offerta a soli 0,99€ nel catalogo di Instant Gaming. Aggiungendo l'IVA al 22% sul prezzo netto, il totale finale al momento del pagamento si assesta su appena 1,21 €. Rispetto al costo di listino di 5 €, vi garantite un risparmio netto di 3,79€. Questo significa uno sconto effettivo a imposte incluse del 75,8%, contro l'80% visibile a schermo nello store. Per attivare subito la chiave digitale sulla vostra libreria Steam, potete usare il link o il box qui sopra.

Tre campagne spaventose e azione d'epoca

Lo sparatutto cult sviluppato da Rebellion vi mette nei panni di tre fazioni leggendarie, offrendo tre campagne distinte e caratterizzate da stili di gioco opposti. Scegliendo il Marine coloniale vi ritroverete ad affrontare un puro survival horror fatto di corridoi bui e sensori di movimento; giocando come Alien sfrutterete velocità fulminea e l'abilità di scalare pareti per tendere imboscate; controllando il Predator utilizzerete la tecnologia di occultamento e armi letali a distanza.

Questa edizione Classic 2000, riscattabile tramite codice Steam, integra il supporto per i comandi da controller moderni, il salvataggio su Cloud e la piena compatibilità con i sistemi operativi più recenti.

#Sconti
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