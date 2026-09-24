Terrore nello spazio a poco più di un euro: Aliens versus Predator Classic 2000 per PC su Instant Gaming

Tre campagne spaventose e azione d'epoca

Lo sparatutto cult sviluppato da Rebellion vi mette nei panni di tre fazioni leggendarie, offrendo tre campagne distinte e caratterizzate da stili di gioco opposti. Scegliendo il Marine coloniale vi ritroverete ad affrontare un puro survival horror fatto di corridoi bui e sensori di movimento; giocando come Alien sfrutterete velocità fulminea e l'abilità di scalare pareti per tendere imboscate; controllando il Predator utilizzerete la tecnologia di occultamento e armi letali a distanza.

Questa edizione Classic 2000, riscattabile tramite codice Steam, integra il supporto per i comandi da controller moderni, il salvataggio su Cloud e la piena compatibilità con i sistemi operativi più recenti.