Terrore nello spazio a poco più di un euro: Aliens versus Predator Classic 2000 per PC su Instant Gaming

Potete affrontare le creature più letali della galassia con Aliens versus Predator Classic 2000 per PC spendendo quasi nulla: il gioco è infatti in offerta a soli 0,99€ nel catalogo di Instant Gaming. Aggiungendo l'IVA al 22% sul prezzo netto, il totale finale al momento del pagamento si assesta su appena 1,21 €. Rispetto al costo di listino di 5 €, vi garantite un risparmio netto di 3,79€. Questo significa uno sconto effettivo a imposte incluse del 75,8%, contro l'80% visibile a schermo nello store. Per attivare subito la chiave digitale sulla vostra libreria Steam, potete usare il link o il box qui sopra.
Tre campagne spaventose e azione d'epoca
Lo sparatutto cult sviluppato da Rebellion vi mette nei panni di tre fazioni leggendarie, offrendo tre campagne distinte e caratterizzate da stili di gioco opposti. Scegliendo il Marine coloniale vi ritroverete ad affrontare un puro survival horror fatto di corridoi bui e sensori di movimento; giocando come Alien sfrutterete velocità fulminea e l'abilità di scalare pareti per tendere imboscate; controllando il Predator utilizzerete la tecnologia di occultamento e armi letali a distanza.
Questa edizione Classic 2000, riscattabile tramite codice Steam, integra il supporto per i comandi da controller moderni, il salvataggio su Cloud e la piena compatibilità con i sistemi operativi più recenti.