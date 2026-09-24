Il nuovo microfono Blue Yeti 2 con display LED è disponibile su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile il nuovo microfono Blue Yeti 2 a 159,99 €. Se sei interessato, puoi acquistare la variante nera a questo link o cliccando sul box sottostante. Se invece sei interessato alla versione nella colorazione bianca, puoi acquistarla cliccando qui o sul bottone qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un microfono ancora più funzionale
Si tratta di una versione riprogettata di un prodotto particolarmente amato dai creatori di contenuti. Stavolta Logitech ha introdotto un sensore intelligente di prossimità vocale, per rilevare la posizione di chi parla in tre dimensioni, regolando dinamicamente equalizzazione, livello di guadagno e modelli di ripresa. Il risultato sarà quindi ancora più professionale.
Inoltre, il microfono introduce un de-noiser basato sull'intelligenza artificiale, progettato per isolare le voci dai rumori di fondo, insieme a uno schermo LED a colori che ti permetterà di tenere d'occhio le principali impostazioni. Insomma, il nuovo microfono propone nuovamente le principali caratteristiche amate dagli utenti, ma introduce anche novità pensate per offrire un'esperienza ancora più chiara, fruibile e precisa.