Il Neo Geo AES+ era "quasi morto": la crisi ha costretto a una modifica che ha causato il rinvio

Durante il Tokyo Game Show 2026 abbiamo finalmente avuto qualche notizia sul Neo Geo AES+ la retro-console di Plaion che punta a riprodurre perfettamente l'originale di SNK che, a quanto pare, era "quasi morta" qualche mese fa e si è salvata grazie a una modifica che ha anche causato il lungo rinvio.

La macchina era prevista arrivare a novembre di quest'anno, ma come abbiamo visto tempo fa è stata rinviata a settembre 2027, apparentemente a causa di problemi di produzione legati anche all'aumento di scala richiesto da una quantità di prenotazioni soverchiante rispetto alle aspettative, ma qualche altro dettaglio è emerso nei giorni scorsi.

Sembra che uno dei fattori decisivi che hanno portato al posticipo sia stata l'impossibilità di ottenere determinati componenti hardware in grande quantità, a causa della ben nota crisi delle memorie e dei chip che sta investendo tutto il mercato tecnologico.