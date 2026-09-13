Il gioco perduto del team di Metal Slug torna nel 2027

Il gioco è sviluppato da Kohachi Studio , team indipendente formato da ex membri di Nazca, lo studio che lavorò alla serie Metal Slug . La storia segue Navinosuke, un onmyoji meccanico che attraversa una versione immaginaria dell'antico Giappone , dove diverse aree sono state invase dagli yokai. Il protagonista dovrà risolvere gli incidenti legati alle creature soprannaturali e affrontarle in combattimenti strategici a turni, cercando inoltre di convincerle a unirsi al proprio gruppo.

Un progetto nato oltre vent'anni fa per Game Boy Advance e rimasto inedito si prepara finalmente a raggiungere il pubblico. Si tratta di Navinosuke: The Yo-kai Buster , gioco di ruolo giapponese 2D incentrato sulla cattura e sull'addestramento di creature soprannaturali, che Happinet pubblicherà nel 2027 su Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Il gioco dovrebbe includere oltre 200 creature ispirate al folklore giapponese. Una parte importante dello stile grafico di questa nuova versione rimarrà legata al progetto originale: Navinosuke: The Yo-kai Buster conserva infatti buona parte delle risorse realizzate per la versione Game Boy Advance, mentre interfaccia e sistemi di gioco sono stati riprogettati.

La sua storia è però l'aspetto più particolare del progetto. Nei primi anni Duemila, Navinosuke era stato concepito per sfruttare un'unità GPS collegabile al Game Boy Advance, con l'obiettivo di utilizzare la geolocalizzazione all'interno del gioco. Si trattava quindi di un'idea che preconizzava i tempi.

Il sistema GPS venne successivamente abbandonato e il gioco fu modificato per poter funzionare senza le meccaniche legate alla geolocalizzazione. Nonostante il lavoro portato avanti sul progetto, Navinosuke venne infine accantonato per motivi che non sono stati resi noti.

Il progetto è stato poi recuperato e trasformato nella versione annunciata oggi, mantenendo parte del materiale grafico originale ma aggiornando struttura e interfaccia. In precedenza il gioco era stato annunciato esclusivamente per Nintendo Switch con un'uscita prevista nel 2026. Happinet ha ora confermato anche la versione Steam e spostato entrambe le pubblicazioni al 2027.