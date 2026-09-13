Roblox, i primi 10 creator guadagnano in media 65,7 milioni di dollari l'anno, gli altri fanno la fame

I creator di maggior successo di Roblox possono raggiungere guadagni annuali nell'ordine delle decine di milioni di dollari , ma i dati presentati dalla piattaforma mostrano anche quanto sia ampia la distanza rispetto alla maggior parte di tutti gli altri. Nel corso della Roblox Developers Conference, la società ha infatti reso noti i risultati del programma Developer Exchange (DevEx), attraverso il quale i creator idonei possono convertire in denaro reale i Robux ottenuti con i propri giochi e contenuti.

Chi festeggia e chi no

Secondo Roblox, nell'ultimo anno i creator hanno generato complessivamente circa 1,7 miliardi di dollari, con una crescita di circa il 50% rispetto all'anno precedente. Dalla nascita di DevEx, nel 2013, il programma avrebbe consentito ai creator di incassare complessivamente più di 5 miliardi di dollari.

Nei dodici mesi terminati il 30 giugno 2026, i 10 creator con i guadagni più elevati hanno incassato in media 65,7 milioni di dollari ciascuno. Per i primi 100 la media scende a 10,8 milioni, mentre considerando i primi 1.000 creator si arriva a 1,4 milioni di dollari.

Questi numeri, pur mostrando le possibilità economiche offerte dalla piattaforma, non rappresentano la situazione della maggior parte di chi cerca di monetizzare i propri contenuti su Roblox. Sono infatti oltre 42.000 i creator che partecipano a DevEx, ma nello stesso periodo il guadagno mediano è stato di appena 1.500 dollari. La differenza tra la media dei creator di vertice e il valore mediano evidenzia quindi una forte concentrazione dei ricavi nelle mani di una porzione molto ristretta della community. Praticamente è uno specchio dell'economia globale in questo momento.

Tra i titoli che hanno contribuito alla crescente popolarità della piattaforma figurano produzioni come Grow a Garden e Steal a Brainrot, i cui creatori hanno raggiunto guadagni nell'ordine delle decine di milioni di dollari.