ChatGPT diventa un “motore di ricerca molto grande” per l'Europa: ecco cosa cambia

La stessa designazione riguarda Reddit e Roblox, classificati però come Very Large Online Platforms (VLOP). Tutti e tre i servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione europea, soglia prevista dal DSA per rientrare nella categoria dei servizi di dimensioni molto grandi.

ChatGPT viene trattato ufficialmente come un motore di ricerca

La classificazione di ChatGPT è particolarmente interessante perché la Commissione lo considera un motore di ricerca online ai fini del DSA. La motivazione è legata alla natura ibrida del servizio: oltre a rispondere alle richieste degli utenti, ChatGPT può infatti effettuare ricerche sul web e fornire informazioni provenienti da Internet.

Henna Virkkunen, vice presidente esecutivo per sovranità tecnologica, sicurezza e democrazia

La designazione comporta nuovi obblighi per OpenAI. Entro quattro mesi dalla notifica, quindi entro la fine di gennaio 2027, ChatGPT dovrà rispettare gli ulteriori requisiti previsti dal DSA per VLOP e VLOSE. Tra questi rientra l'obbligo di valutare e mitigare i rischi sistemici legati al servizio e ai suoi sistemi algoritmici. La Commissione cita espressamente la diffusione di contenuti illegali, gli effetti sui minori, il benessere fisico e mentale degli utenti, i diritti fondamentali, i processi elettorali e la sicurezza pubblica.

La designazione non si limita a imporre nuovi obblighi sulla carta. La Commissione europea acquisisce anche poteri investigativi per analizzare le funzionalità alla base dei servizi e, quando necessario, dei relativi sistemi. Per ChatGPT e Reddit, la supervisione sarà svolta dalla Commissione in collaborazione con Coimisiún na Meán, il Digital Services Coordinator irlandese, mentre per Roblox collaborerà con l'Autorità olandese per i consumatori e i mercati (ACM). I tre servizi sono infatti stabiliti rispettivamente in Irlanda e nei Paesi Bassi.

ChatGPT, Reddit e Roblox erano già soggetti agli obblighi generali del DSA applicabili alle piattaforme e ai motori di ricerca online. La nuova classificazione introduce però il livello di requisiti aggiuntivi previsto per i servizi di dimensioni molto grandi. Con le nuove designazioni, la Commissione europea porta a 28 il numero di piattaforme e motori di ricerca classificati come molto grandi secondo il DSA.

"Queste nuove designazioni significano che ChatGPT, Reddit e Roblox saranno ora sottoposti a un livello più elevato di controllo e responsabilità nell'Unione europea, in linea con il loro forte impatto sui cittadini e sulla società", ha dichiarato Henna Virkkunen, Executive Vice-President for Tech Sovereignty, Security and Democracy della Commissione europea.

La Commissione ha aggiunto che continuerà a monitorare il panorama digitale europeo e potrà designare ulteriori servizi qualora raggiungano la soglia prevista dalla normativa.