Housemarque perde un co-fondatore: Ilari Kuittinen lascia lo studio PlayStation dopo 31 anni

Lo sviluppatore ha riferito che la sua "pausa" inizierà proprio ora a inizio settembre, ma rimarrà comunque collegato all'ambito videoludico attraverso fiere, eventi e forse con una nuova attività di consulenza.

Kuittinen ha annunciato la sua separazione da Housemarque con un messaggio affidato ai social, spiegando come sia giunto per lui il momento di lasciare lo studio che ha contribuito a creare e prendersi una pausa dal mondo dello sviluppo dei videogiochi in generale, dopo 31 anni di militanza presso il team e 33 anni di lavoro nel mondo dei videogiochi .

Kuittinen lascia il suo posto a Sami Hakala

Ilari Kuittinen lascia dunque il suo ruolo di managing director a Sami "Haxu" Hakala, il quale era già subentrato di fatto in tale posizione dal primo luglio, evidentemente in previsione di questa definitiva uscita di scena.



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"Dopo 33 anni nel settore dei videogiochi e 31 incredibili anni presso Housemarque - lo studio che ho fondato con Harri Tikkanen - oggi è il mio ultimo giorno come membro di Housemarque", ha annunciato Kuittinen.

"Abbiamo iniziato nel 1993 con Terramarque, per poi unire le forze con Harri e fondare Housemarque nel 1995: avevamo una grande passione per i videogiochi, ma nessun vero e proprio piano per costruire un'azienda. Guardando indietro, mi sento immensamente fortunato".

"Abbiamo avuto la fortuna di trovarci nel posto giusto al momento giusto durante tre decenni di incredibile crescita del settore, il che ci ha permesso di rimanere fieramente indipendenti per 26 anni prima di trovare una casa all'interno della famiglia PlayStation Studios".

"Il mio obiettivo principale come leader è sempre stato semplice: creare un ambiente in cui creatori straordinari abbiano la libertà e la protezione necessarie per fare ciò che sanno fare meglio".

Nel suo messaggio pubblico, Kuittinen menziona anche alcuni titoli che sono risultati fondamentali nell'evoluzione di Housemarque, partendo da Supreme Snowboarding e Super Stardust HD fino a Resogun, per quanto riguarda la prima fase del team.

In seguito, spiega che Returnal e Saros hanno rappresentato una ulteriore evoluzione dello studio verso titoli considerabili come veri e propri tripla A, che tuttavia mantengono un'identità creativa molto marcata.

Infine, l'ex managing director di Housemarque ringrazia l'intera community di videogiocatori oltre ai suoi colleghi per tutti gli anni passati nell'industria videoludica, e sostiene di non avere ancora intenzione di lasciare completamente quest'ambito, volendosi reinventare al suo interno con nuovi ruoli anche nei prossimi anni.