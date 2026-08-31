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Il monitor Xiaomi da 27" con refresh rate da 144Hz è in promozione su Amazon al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante sul monitor Xiaomi da 27" il cui prezzo cala fino al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   31/08/2026
Monitor Xiaomi

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante sul monitor Xiaomi da 27": l'offerta prevede uno sconto attivo del 31% per un costo totale e finale di 89€, suo minimo storico. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il monitor Xiaomi da 27 pollici è progettato per offrire un'esperienza visiva ampia e confortevole, risultando adatto sia alle attività quotidiane sia agli scenari che richiedono maggiore spazio sullo schermo. Il pannello IPS da 27 pollici restituisce immagini definite e colori vivaci, caratteristiche utili durante la navigazione sul web, la gestione dei documenti e le attività di produttività.

Ulteriori dettagli sul monitor

A rendere l'esperienza più immersiva contribuiscono le cornici ultra-sottili da appena 1,8 mm, che permettono di raggiungere un rapporto schermo-corpo del 93,8%. Il design quasi privo di bordi amplia il campo visivo e si presta particolarmente bene al multitasking e alle attività creative, consentendo di lavorare con più contenuti contemporaneamente.

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Un altro elemento distintivo è la frequenza di aggiornamento di 144 Hz, che rende più fluidi i movimenti sul display e contribuisce a ridurre l'effetto sfocatura. Il vantaggio è percepibile anche durante il semplice scorrimento di pagine web e documenti particolarmente lunghi. Il monitor Xiaomi integra inoltre una tecnologia per la protezione degli occhi certificata TÜV, progettata per ridurre l'esposizione alla luce blu dannosa.

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