ChatGPT Ads supera 1 miliardo di dollari: la pubblicità arriva in Europa

La novità riguarda da vicino anche l'Europa. Nel corso di agosto, infatti, ChatGPT Ads è arrivato in 31 mercati europei , inizialmente attraverso agenzie partner selezionate. Da oggi OpenAI amplia il programma con la versione beta self-service di Ads Manager, che permette agli inserzionisti idonei di creare e gestire direttamente le proprie campagne.

OpenAI conta sempre di più sulla pubblicità. La compagnia ha annunciato oggi che il business di ChatGPT Ads ha superato 1 miliardo di dollari di ARR , ovvero di ricavi ricorrenti annualizzati, in meno di 200 giorni. È un traguardo importante per OpenAI, che negli ultimi mesi ha costruito la propria attività pubblicitaria attorno a ChatGPT e che ora amplia ulteriormente l'accesso agli inserzionisti.

La pubblicità di ChatGPT apre alle aziende

L'accesso self-service è rivolto a un'ampia platea di aziende, dalle startup e piccole e medie imprese fino ai grandi brand. Gli inserzionisti possono continuare a utilizzare anche agenzie e partner tecnologici per acquistare gli spazi pubblicitari. OpenAI precisa che il servizio rimane soggetto alle solite policy: potranno quindi accedere alla piattaforma solo gli inserzionisti che operano nelle categorie approvate e le cui campagne rispettano i requisiti previsti.

Dove è già disponibile ChatGPT Ads, ad agosto 2026

Il miliardo di dollari di ARR arriva quindi in meno di sette mesi dall'avvio dell'attività pubblicitaria, evidenziando la velocità con cui OpenAI sta cercando di trasformare ChatGPT in una piattaforma capace di generare ricavi anche attraverso la pubblicità.

OpenAI ribadisce anche i principi sui quali sta costruendo il proprio modello pubblicitario. Gli annunci sono chiaramente identificati e separati dalle risposte generate da ChatGPT e, secondo la società, non influenzano il contenuto delle risposte.

Gli inserzionisti, inoltre, non hanno accesso alle conversazioni degli utenti né ai loro dati personali. L'azienda sottolinea infine che gli utenti mantengono il controllo sulla propria esperienza all'interno di ChatGPT.

"Siamo all'inizio di un nuovo capitolo per il mercato pubblicitario: l'IA sta creando modalità completamente nuove per mettere in contatto aziende e persone", ha dichiarato Dave Dugan, VP Global Ad Solutions di OpenAI. Secondo Dugan, il superamento di 1 miliardo di dollari di ARR in meno di 200 giorni dimostra il potenziale del nuovo mercato, mentre l'apertura dell'accesso self-service in Europa dovrebbe permettere ad aziende di qualsiasi dimensione di utilizzare la piattaforma pubblicitaria.