Android 17 QPR1, diversi utenti segnalano bug e problemi dopo l'aggiornamento

La versione stabile di Android 17 QPR1 è disponibile da alcuni giorni e ha portato con sé una serie di novità pensate per rendere l'esperienza utente più fluida e funzionale. Tuttavia, dopo l'aggiornamento diversi utenti hanno riscontrato una serie di problematiche. Prima di riepilogarle, vi invitiamo come sempre a farci sapere se anche voi avete notato problemi particolari: potete farlo lasciando un commento qui sotto oppure scrivendoci direttamente in privato. Inoltre, potete condividere screenshot o video che mostrino il problema riscontrato. Vediamo ora tutti i dettagli.

Bug e anomalie

Non è una novità che con gli aggiornamenti possano presentarsi paradossalmente nuove problematiche. Ebbene, secondo quanto riportato da alcuni utenti su Reddit, le nuove anomalie riguardano comportamenti strani dell'interfaccia, problemi con il display, malfunzionamenti del touch, cali di prestazioni nonché problemi di connettività. Ovviamente, è bene specificare che si tratta di diverse segnalazioni, ma queste problematiche potrebbero non essere diffuse su larga scala e, al momento, non è chiaro quanto siano effettivamente estese. Alcuni utenti hanno riscontrato problemi con lo Screen Saver sul Pixel 6a: una volta attivato, infatti, il dispositivo tende a bloccarsi.

Su Reddit abbiamo notato un commento in particolare: "La maggior parte di noi utenti del Pixel 9 ha iniziato ad avere questo problema dopo l'aggiornamento di agosto... ora il mio schermo è completamente nero, ma continuo a ricevere messaggi, notifiche e quant'altro. L'ho collegato al mio computer e al mio portatile, quindi riesco ancora a inviare e ricevere messaggi e a vedere alcune notifiche, ma non posso chiamare nessuno né ricevere chiamate. È stata un'esperienza terribile."

Non tutti hanno riscontrato problemi

Un altro utente segnala di non riuscire a inserire il PIN: "Non importa quanto velocemente o lentamente provi a digitare il PIN a 4 cifre, semplicemente non funziona. Ho chiamato l'assistenza; mi hanno detto di provare a usare una tastiera esterna. Ho provato sia quella che un mouse, ma nessuno dei due ha funzionato."